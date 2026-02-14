神奈川エリア初のサービス拠点「ランボルギーニ横浜サービスセンター」が誕生

神奈川エリア在住のランボルギーニ・オーナーに朗報だ。ランボルギーニ事業を関東エリアで幅広く手掛けるSKY GROUPが、2月16日に満を持して横浜にサービスセンターを開設する。オープンに先駆けて、このたびアウトモビリ・ランボルギーニ ジャパン ヘッド・オブ・ジャパン パオロ・サルトーリ氏、同 アフターセールス・マネージャー 工藤リキ氏、SKY GROUP ボロネーゼ株式会社 執行役員 柳原拓郎氏、同アフターセールス部 ゼネラルマネージャー 田村弘之氏、同ランボルギーニ横浜サービスセンター 拠点長 小林芳行氏が登壇し、テープカットセレモニーがおこなわれた。

【画像】最新CIに準拠し、最新世代のハイブリッドモデルにも対応可能なランボルギーニ横浜サービスセンター（写真16点）

SKY GROUPではこれまで東京・新木場にランボルギーニ麻布・横浜サービスセンターを構え、点検やメインテナンス、修理などのアフターサービスをおこなっていたが、昨今の好調な販売業績を受けサービスセンターの拡充が課題となっていた。今回、横浜にサービスセンターがオープンすることで、神奈川エリアのカスタマーにとっては利便性が大幅に向上する。

横浜サービスセンターを開設する計画は、2022年から始まったという。利便性のよい立地の確保に相応の時間がかかったというが、既存の建物の改修ではなく更地に一から建設されたこの施設は、最新のコーポレートアイデンティティに準拠しており、非常にクリーン。最新世代のハイブリッドモデルにも対応できる設備と体制が整っている。

ロケーションは第三京浜道路・港北ICに程近く、アクセスは非常に良好だ。敷地面積は約670坪、7基のリフトとアライメントテスターを完備しており、最大8台の同時整備が可能となっている。

これまで神奈川エリア在住のランボルギーニ・オーナーは、車両のメインテナンスを依頼する際にはディーラー（ランボルギーニ横浜）に車両へ預け、自身が新木場にあるサービスセンターを訪れる機会はなかったかもしれない。新しくオープンする横浜サービスセンターは地域密着とでも言おうか、気軽に立ち寄れる利便性のよい環境にある。オーナーは整備中の愛車の様子を見に行くことも可能となり、今後はより安心かつ充実したカーライフが送れることだろう。

ランボルギーニ横浜サービスセンター

オープン日：2026年2月16日

所在地：〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4788

営業時間：10時～18時

定休日：日曜日

TEL：045-507-6810