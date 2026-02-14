元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画に出演。“トレーナーストップ”について持論を述べた。

谷繁元信氏

ラミレス氏「いい指摘だと思います」

選手の練習量に関する話題から、谷繁氏は「全球団そうかは分からないんですけど」と切り出しつつ、「たまに噂で聞くのが、トレーニングコーチがストップするとか、トレーナーがストップするとかあるらしいんですよね」と語り、トレーナーの判断によって選手が練習を止められるケースがあると指摘した。

その上で、「でもそれって自分ができるかできないかだと思うんですね」と述べ、「だって最終的には自分に返ってくるわけじゃないですか。自分がプレーできなくて、結果を残さなかったら給料下がるわけです。できなかったらクビになる」と、プロとしての責任の所在を強調。「だからやっぱり最終的には自分でどう判断決めてできるか(が大事)」と、選手本人の意思を尊重すべきだと持論を展開した。

この意見に、アレックス・ラミレス氏も「いい指摘だと思います」と応じつつ、「僕らの時代はトレーナーがプレーしていいよ、プレーできないよと決めるとは思ってなかった」と回想。

一方で、「でも今はトレーナーが来て『いや、プレーさせない』って言うと監督に報告されてしまう」と現在の状況を説明すると、「監督やった時に、トレーナーがノーと言ったらチームは絶対に選手を使えなかった」と、自身の監督経験を踏まえて明かした。

すると、谷繁氏は「トレーナーやトレーニングコーチが、その選手の責任を持てるか。将来のことを。その責任を取れるなら、別に俺は言ってもいいと思う」とコメント。トレーナーが安易に選手の出場を妨げるべきではないと訴えた。

野村謙二郎氏の体験談

なお、この件については野村謙二郎氏も言及。「俺、実際に監督時にあったことがね」と切り出し、「トレーナー報告で『この選手、今日と明日ぐらい休んだら出れます』って曖昧な(報告があった)」と、現場でのやり取りを紹介しつつ、「『あ、わかった』『じゃあ使いません。休ませます』って言って、1日2日経って3日経って4日経って使わなかったの、代打にも」と続け、当初の説明よりも長く起用できなかったことがあったという。

続けて、「で、結局、後で聞いたら選手がトレーナーと喧嘩したらしいのね」と明かし、「『どういう報告をしたんですか、僕は出れるって言ったのに』って来たわけ」「だからその辺も難しいよな」と述べ、トレーナーと選手、首脳陣の関係性の難しさをにじませていた。