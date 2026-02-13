旧型ディフェンダーのレストモッドで注目の「TWISTED」、東京でポップアップイベントを初開催！

英国・ヨークシャーに本社を構える「TWISTED」は、旧モデルのディフェンダーをフルカスタマイズし、快適性、機能性をアップデートしたオンリーワンの車両を創り出しているカスタムカーブランドだ。クラシックな車両を、フレームまで一度分解し、ハンドメイドで現代技術を融合させながら再構築している。

ベース車両はディフェンダー90・110・130の3サイズ。パワートレインは「TV8」と「TVS」の2種類がラインナップされている。TV8は最高出力457PS、最大トルク670Nmの6.2リッターV8エンジンに8段ATが組み合わされる。TVSは最高出力307PS、最大トルク460Nmの2.3リッター直列4気筒ターボエンジンと6段ATの組み合わせだ。

ユーザーはシートレイアウトをはじめ、さまざまなパーツを自分好みにカスタマイズすることができる。外装色はもちろんのこと、シートや内張り、ステアリング、ダッシュボード、ドアパネル、フロアなども自由に組み合わせてオーダーすることが可能だ。サスペンションやホイールなどの足回りはTWISTEDオリジナル仕様となり、ブレーキキャリバーにはTWISTEDのロゴがあしらわれる。

TWISTEDの日本国内独占代理店であるバリュエンスジャパン株式会社は、バリュエンスホールディングス株式会社のグループ会社である。バリュエンスという社名に聞き覚えのある方もいるかもしれない。同社は2025年7月にフランス・パリで開催されたサザビーズのオークションにて、女優ジェーン・バーキンが実際に使用していた、世界にひとつだけの「バーキン」バッグのオリジナルプロトタイプを約14億7000万円で落札したことで注目を集めた。

バリュエンスグループは「Circular Design Company（循環をデザインする会社）」として、ラグジュアリーブランドの時計、ジュエリー、バッグ、アパレルなどのリユースを通じ、不要となった人から必要とする人へと価値のあるアイテムをつないでいくことで、人と地球の持続可能な未来を創造することに取り組む。バーキンの落札に関しても、同社グループにて大切に保管・展示することで「文化の守り手」としての責任を果たし、「循環」や「持続可能な豊かさ」といった価値観をより広く発信していきたいという想いが根底にあったのだと、バリュエンスホールディングス株式会社 代表取締役の嵜本晋輔氏は語っている。

物品を売り買いするのではなく、「循環をデザインする」という目的のもとにライフスタイルを提案する。同社のそのビジョンは時計やアパレルのみならず、自動車領域事業にも当てはまる。TWISTEDを日本に導入したのも、単に「車を売りたい」のではなく、自動車市場にあらたな風を吹かせたいという志によるものだ。旧型の車両を、整備しながら長く大切に乗り続けることで、長期的な関係性を構築し、次の必要な人へつなげていくサーキュラーエコノミーの実現に貢献したい。経年による自動車の価値の下落を、カスタマイズによるアップデートで付加価値を高め、資産としての価値の持続または上昇を目指す。そうすることでLTV（Life Time Value）の最大化を実現することを願っているという。

2026年2月6日（金）から3月6日（金）まで、南青山・骨董通りにある「VULCANIZE LONDON Aoyama」にて「TWISTED JAPAN」ブランドのカスタム車両が特別展示中だ。会期中には、一部日程・条件下において試乗体験も実施される予定だ。ブランドの理念や環境への想いが込められた、スペックだけでは語ることのできないスペシャルなモデルを、ぜひその目で確かめてみてほしい。

※Twisted Group Limitedが提供するのは、JAGUAR LAND ROVER LIMITED社のDEFENDER車両を独自に修復及びカスタマイズした車両であり、TWISTEDブランドの車両です。JAGUAR LAND ROVER LIMITED社とは一切関係がありません。

TWISTED HOUSE at VULCANIZE LONDON

日時：2026年2月6日（金）～3月6日（金）

営業時間：11:00～19:00

会場：VULCANIZE LONDON Aoyama（ヴァルカナイズ・ロンドン 青山）

場所：東京都港区南青山5-8-5 ザ・プレイハウス

アクセス：東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」から徒歩3分

開催内容：車両展示／試乗体験（予定）／購入・買い替えなどの各種相談会

URL：https://vulcanize.jp/media/topics/featured-brand-twisted/

※試乗体験の実施日程・参加条件等の詳細は、決まり次第、「VULCANIZE LONDON」の公式SNSやニュースレターおよび「TWISTED JAPAN」の公式チャネルにてご案内いたします。

展示会・試乗の問合せ

Valuence AUTOMOTIVE

URL：https://valuence-automotive.com/contact

TEL：0120-152-008

