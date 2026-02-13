レトロモビル50周年の「外典」。パリに突如出現した、380ユーロの聖域「Ultimate Supercar Garage」

世界最高峰のクラシックカー見本市「レトロモビル（Rétromobile）」が、記念すべき50周年を迎えた2026年2月。パリ、ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場は、半世紀の歴史を祝う祝祭の熱気に包まれていた。

【画像】未来のクラシックとも言える現在のド級スーパーカーや、志の高いレストモッドたち（写真38点）

しかし、その喧騒の只中にあって、一種異様な静寂と、桁外れの密度を保つ空間が突如として出現したことを、読者の皆さんはご存知だろうか。

その名は「Ultimate Supercar Garage（アルティメット・スーパーカー・ガレージ）」。レトロモビルと同じ主催者（Comexposium）が仕掛けたこの新たなイベントは、クラシックカーの祭典の単なる「付帯行事」ではない。それは、過去と未来、内燃機関と電動化、そしてノスタルジーとテクノロジーが交錯する、現代における自動車趣味の「最終回答」を示す実験場であった。

選ばれし者のための「プレビュー・ナイト」

その性格を決定づけたのは、開催前夜に行われた「アヴァン・プルミエール（Avant-Première）」の入場料設定だろう。

380ユーロ（約7万5000円）。

モーターショーのチケットとしては破格ともいえるこのプライスタグは、明らかに観客を「選別」していた。チャリティ（Action Innocenceへの寄付）の意味合いを含むとはいえ、この金額を支払ってでもこの場に立ちたいと願うのは、真のエンスージアストか、あるいはすでにガレージに数台のコレクションを持つポテンシャル・バイヤーだけだ。

結果として、会場には既存のモーターショーで見られるような、スマートフォンを掲げただけの群衆は存在しなかった。そこにいたのは、シャンパングラスを片手に、デザイナーやエンジニアと「カーボンの織り目」や「レストアの哲学」について直接言葉を交わす、成熟した大人の姿のみである。

この濃密なコミュニティ・スペースの創出こそが、主催者の第一の狙いであったことは間違いない。

「ヘリテージ」としてのハイパーカー

なぜ、クラシックカーの殿堂であるレトロモビルが、最新のスーパーカーを集める必要があったのか。その答えは、出展ブランドのラインナップを見れば自ずと明らかになる。

ブガッティ、パガーニ、フェラーリ（XXプログラム）、アストンマーティン。これらトップティアのメーカーが持ち込んだのは、単なる現行モデルの展示車ではない。ブガッティは「ヴェイロン」の20周年を祝い、フェラーリは禁断の公道走行可能モデルを持ち込み、パガーニは自然吸気V12への回帰を謳う。

つまり、ここでは最新のハイパーカーもまた、未来のクラシック（Future Classics）として扱われているのだ。

かつて「スーパーカー」と呼ばれた車たちは、今や単なる高性能車ではない。ガソリンエンジンの終焉が叫ばれる中、それらは時計や絵画と同じく、保存され、継承されるべき「動く芸術品」へと昇華した。

レトロモビルに集う数万人のクラシックカー・ファンは、そのことを誰よりも理解している層だ。主催者は、過去を愛する彼らこそが、最も熱心な未来のパトロンであることを見抜いていたのである。

過去と現在を繋ぐ「レストモッド」という接着剤

この会場をさらにユニークなものにしていたのが、新興勢力やコーチビルダーたちの存在だ。

ドンカーブートやニコルス・カーズといったライトウェイト・スポーツの急先鋒。そして、エキセントリカ（ディアブロ）、SM2（シトロエンSM）、ストッカルダ（ポルシェ911）、オフィチーネ・フィオラヴァンティ（アルファロメオ8C）といった、近年急速に台頭する「レストモッド」の精鋭たち。

彼らの存在は、クラシックとモダンの境界線をあえて曖昧にする。1960年代の設計思想を現代のカーボンで再現したり、90年代のスーパーカーを現代の信頼性で再構築したりする彼らの仕事は、まさにレトロモビル（過去）とスーパーカー（未来）を繋ぐ「接着剤」の役割を果たしていた。

ここにあるのは、懐古趣味ではない。過去の傑作に対する、現代技術を用いた「批評」と「再解釈」だ。

「ライフスタイル」という名の聖域

会場の一角に掲げられた「Galerie Luxe & Lifestyle」の看板も、決して取って付けたような装飾ではない。

そこには、アマルガム・コレクションによる精緻を極めた1/8スケールモデルや、プラガによる工芸品のようなモーターサイクルが並ぶ。実車を手に入れたオーナーが、その愛車と共に過ごす空間や時間をどう演出するか。その問いに対する回答が用意されているのだ。

自動車見本市の新たな形

ジュネーヴ・モーターショーがその役割を終えようとしている今、自動車の見本市は岐路に立たされている。

万人のための「移動手段の展示会」か、それとも一部の愛好家のための「情熱の聖域」か。

レトロモビル50周年に併せて開催されたこの「Ultimate Supercar Garage」は、後者のあり方を極めて鮮烈に提示した。380ユーロのチケットが約束したのは、単なる車の展示ではない。それは、内燃機関という人類が生み出した最もエモーショナルな遺産を、これからも愛し、守り、そして走らせ続けるという、共犯者たちのための「誓いの場」だったのである。

Ultimate Supercar Garage（アルティメット・スーパーカー・ガレージ）

※第49回 サロン・レトロモビル（Rétromobile）同時開催

- 開催期間： 2025年2月5日（水）～ 9日（日） ※プレビュー・ナイト（Avant-Première）：2月4日（火）

- 会場： パリ・エキスポ・ポルト・ド・ヴェルサイユ（Paris Expo Porte de Versailles）

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI