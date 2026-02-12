NPBエンタープライズは12日、3 月開催の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に向けて行われる、侍ジャパン宮崎春季キャンプ 2026 に、「WORLD BASEBALL CLASSICTM」に過去 2 大会で優勝経験のあるサンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手が、チームのアドバイザーとして参加することが決まったと発表した。

▼ ダルビッシュ有

「井端監督からは昨年10月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています。このような機会を作っていただいた井端監督、侍ジャパンに感謝しています」

▼ 井端弘和監督

「WBC に向けての重要な準備期間に、ダルビッシュ選手が日本代表のために尽力してくれることに改めて感謝しています。彼のこれまでの経験は、各国の名だたる投手や打者の特徴を知るには、チームにとって大変有意義な時間になると確信していますし、何より代表の投手陣にとっては技術面、精神面において、とても大きな存在になると思います。私も彼から学ぶことがたくさんありますし、限られた期間ですが、共に世界一に向けて準備したいと思います」

※ダルビッシュは合宿全日程に参加する予定となっているが、変更の可能性もあり