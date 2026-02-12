コクヨは2月17日、「Campus」ブランドより、文具×メソッドの"まなびレシピ"の中でも、スキマ時間を有効活用する「ちょこ勉」を中心とした8種類44品番を発売する。

ちょこ勉

同ブランドは昨年9月にノートブランドから "まなびかた"のブランドへと刷新した。文具を用いた"まなびかた"のヒントやアイデア"まなびレシピ"を提案し、モノとコト両面で学生のまなびをサポートすることを目指している。今回、進級や進学で勉強への不安もありながら、やることが多く忙しい学生に向け、気軽に勉強習慣を身につけられる"まなびかた"の提案として「ちょこ勉」をテーマとしたアイテムを中心に発売する。

ちょこ勉とは、スキマ時間を有効活用する勉強法。小さなサイズのバインダーやノートを活用することで、通学時間などのちょっとした時間に復習や暗記ができる。新学期は、生活リズムや勉強習慣が定まりづらく、忙しい時期。だからこそ、しっかりと時間を取って勉強をする「ガチ勉」ではなく、まずはスキマ時間を活用し、少しずつ勉強を習慣化させる「ちょこ勉」が試せる文具をラインアップした。

書くことに集中したい派に

「キャンパス ソフトリングノート」は、書くことに集中したい派に適したミニサイズのソフトリングノート。コクヨ独自のやわらかリングを採用したリングノートで、手に当たっても気にならないことが特長となっている。「A6サイズ」(希望小売価格・税抜280円)と「A7変形サイズ」(同260円)をラインアップ。カバンのポケットや衣類のポケットに入るサイズで、ちょっとした復習などに使用できる。カラーはそれぞれブラック、グリーン、グレー、パープルを用意している。

コンパクトにまとめて見返したい派に

「キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート」(希望小売価格・税抜380円)は、コンパクトにまとめて見返したい派に適したポケットノート。横幅がセミB５のおよそ半分になっており、セミB5ノート1ページを見開きページへコンパクトにすることができ、まとめやすく見返しやすくなっている。また、硬くて丈夫なラミネート加工の表紙を採用しており、カバンやポケットの中に入れても安心。立ったままでの書き込みもしやすくなっている。カラーはブラック、グリーン、グレー、パープルをラインアップ。

1冊を自分なりにカスタマイズしたい派に

「キャンパス ノートのように使えるバインダー」は、1冊をカスタマイズしたい派に適したミニバインダーで、開け閉めがしやすいとじ具と360度折り返せる薄くてスリムな仕様が特長の商品。「A6サイズ」(希望小売価格・税抜480円)、「A7変形サイズ」(同420円)をラインアップしており、カバンのポケットや胸ポケットからサッと取り出して学習することができる。ODO管理ができる罫線や、暗記学習に特化した罫線、そして使い勝手の良い無地のリフィルなど、バインダーだけでなく、中紙も拡充され、様々な学習を1冊で完結させることができるようになった。バインダーの表紙カラーはブラック、グリーン、グレーの3色。

他にも、「暗記がはかどるルーズリーフ」A6サイズ(希望小売価格・税抜310円)、「優先順位が分かるTODOルーズリーフ」A6サイズ(同200円)、「多目的に使えるルーズリーフ(無地)」A6サイズ(同200円)、A7変形サイズ(同180円)、「ノートのように開くペンケース」(同1,700円)、「限定キャンパス 濃く軽く書けるゲルインクボールペン」(同220円)など、「ちょこ勉」をサポートするアイテムを幅広く展開する。