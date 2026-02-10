9～10時間、夜勤明けは14時間…あなたの「睡眠時間」は？リスナーから届いたリアルな睡眠事情

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ 「ねむねむリサーチ案件 ～睡眠時間どれくらいですか？～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆“猫”に起こされる健康生活

私の睡眠サイクルは午後9時〜午前5時です。なぜこんなサイクルかというと、一緒に暮らしている猫さまに起こされるからです（笑）。

1年半ほど前に保護猫カフェで引き取った猫さまは、5時になると“ご飯を出せ！”と人間を起こすようになり、それが定着してしまいました。一方、私は8時間寝ないとコンディションが悪くなる体質です。つまり、逆算すると午後9時には寝る必要があり、私もそれが定着してしまいました。

5時に起きて猫さまにご飯をあげた後、体調がいい日はそのままジムに行ってから仕事をして、体調が微妙な日は二度寝をしてから仕事します（笑）。リモートワークで勤務開始が何時からでもOKな会社で働いているため、だいたい7時台に仕事を始めて午後4〜5時には退勤します。なんだか健康的すぎる生活を送っています。猫さまに感謝！（千葉県 37歳 女性）

◆“9～10時間睡眠”で好調な日々

恥ずかしながら、私は9～10時間睡眠です。午後10時頃に寝て、午前8時頃に起床する生活を1年ほどしていますが、私に合っている睡眠時間なのか、とても調子が良いです。起きている時間が短いぶん、パワーを仕事や家事に全力で使えている気がします。子どもがいないことや在宅勤務できる環境というのも大きいですが、こんな睡眠時間を許してくれる夫にも感謝です（東京都 29歳 女性）

◆夜勤明けの日は…

睡眠時間はだいたい7時間ほどですが、夜勤明けの日の夜は12～14時間寝ます。このあいだの夜勤後は、午後6時に寝て翌朝の8時に起きました。そのあいだ一度だけ起きましたが、それ以外は爆睡でした（笑）。体のスッキリ感は半端ないです（神奈川県 25歳 男性）

◆眠たくなったら寝る！

本日の案件ですが、私はだいたい午前1時半に寝て、朝6時半に起床します。休日の朝はもう少し遅いですが、最低でも午前2時半までには寝るようにしています。夜は、だいたい趣味の編み物をしながらYouTubeを観たり、今期のアニメを追いかけたりしています。

これが至福の時間ではあるのですが、気付けばうたた寝をしてしまい、編み物の編み方は間違えているし、アニメが終わっていたりすることもしばしば。“結局、時間を無駄にしているな！”と思って、最近は「眠たくなったら寝る！」を心がけています。でも、やっぱり日中は拘束されているぶん、自由な時間に好きなことやりたい！（富山県 31歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co