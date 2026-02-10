バイドゥは2026年2月10日、「次にくるSNS・コミュニティアプリ TOP10」の結果を発表した。調査は2026年1月27日～2月6日、15～28歳の同社が運営する顔文字キーボードアプリ「Simeji」ユーザー1,643人を対象に実施した。

次にくるSNS・コミュニティアプリ TOP10

第1位は「Discord(ディスコード)」

第1位には通話機能を軸に、趣味や目的ごとに「サーバー」と呼ばれるコミュニティを作成・参加できる「Discord」がランクイン。同アプリはゲームやアニメ、音楽などのファンコミュニティから、友人同士の通話・雑談まで、幅広い用途で利用されている。

ユーザーからは「サーバー作成が容易で高品質な通話、配信機能がある」「ゲームやアニメ等の公式がサーバーを作ってファンコミュニティとして運用しているから」「コミュニティ特化とも言えるサーバー区切りが交流目的に使いやすいため」などの声が上がり、趣味・推し・ゲームなど、目的別コミュニティの居場所として支持されている様子がうかがえた。

また、「電話番号不要に加え、(通話など)便利な点が多い」「ゲーム通話・コミュニケーションアプリとして機能が充実している」と、通話・連絡手段として日常使いできる実用性を評価する声も見られた。

第2位は「GRAVITY(グラビティ)」

第2位には、匿名SNS「GRAVITY」がランクイン。

ユーザーからは「匿名性も高いし、優しい人がたくさんいるから」「匿名性であるところと、様々なコミュニティや同世代と気軽に繋がれることから」「最近トラブル(治安が悪い等)が多いSNSに対し、トラブルが起こりにくく、悩み相談などを目的とした匿名制SNSだから」などの声が上がった。

匿名性・治安・やさしい空気感から安心してゆるくつながれる場として注目されていることがうかがえる。

また、「広告が流れてくる確率が高く、気軽にコミュニティを作ったり、つぶやける」「おすすめアプリに表示される機会が多い」と、広告やおすすめ機能をきっかけに興味を持ったという声も上がった。

第3位は「BeReal(ビーリアル)」

第3位には、友人同士で"今この瞬間"を共有できるSNS「BeReal」がランクイン。1日1回ランダムに届く通知をきっかけに、無加工の写真をその場で撮影・投稿する仕組みが特徴のアプリ。

ユーザーからは「周りの友達がほとんど使っていて、チャットもできるし、今していることをリアルな写真で見られて楽しい」「学校でもみんなやっていて、その人の今の状況が見れるから楽しい」「絶対に盛れず、普段のそのままの風景を撮影できるのがいい。通知が来て2分以内に撮らないといけないのが新しくてワクワクする」などの声が上がった。

このことから"リアルな今"を共有できる体験や、周囲の利用が後押しになっていることが分かった。

第4位は「Threads(スレッズ)」

第4位はMetaが提供するテキスト中心のSNS「Threads」がランクイン。同アプリはInstagramと連携して利用できる点が特徴で、既存のつながりをベースに発信を始めやすいサービス。

ユーザーからは「使用しているユーザーに大人が多く、発信・閲覧の際に安心して使える環境だから」「インスタ系列で、すでにつながっている人が多い印象がある」「Instagramから投稿を見て、すぐアプリに飛べるので馴染みやすい」などの声が。Instagramとの導線の良さや、安心感(空気感・ユーザー層)を理由に挙げる人が多く見られた。

また、「Xの代わり・避難場所になりそう」といった声もあり、既存SNSの環境変化に対する受け皿として注目されている。

第5位は「Lemon8(レモンエイト)」

第5位は美容・ファッション・ライフスタイルなどの情報を中心に扱う情報発見型SNS「Lemon8」がランクイン。

「Instagramで検索して見るようなお役立ち情報だけが見られて、自分磨きに役立つ」「美容やファッションに関する情報が多く、人気が出やすいと思う」「誰でも使えそうなライフハックがあると広告で知ったから」と、美容・ファッション・生活ハックなど役立つ情報がまとまっている点が理由に上がった。

次にくるSNS・コミュニティアプリ 第6位～第10位

第6位には、テーマ(コミュニティ)ごとに情報や意見が蓄積されやすく、検索・閲覧を通じて答えにたどり着ける点が特徴の海外発の掲示板型コミュニティ「Reddit」がランクイン。情報収集や問題解決に強い掲示板型コミュニティとして注目されている様子が見られた。

第7位には、3Dアバターを作成し、着せ替えや仮想空間での交流を楽しめるメタバース型SNS「ZEPETO(ゼペット)」がランクイン。アバター作成・着せ替え・メタバース体験を楽しめることを理由に挙げるコメントが見られた。

第8位には、国産SNS「mixi」の思想を引き継ぎ、コミュニティ機能を軸にした交流を特徴とするサービス「mixi2」がランクイン。落ち着いた空気感やコミュニティ機能、国産への信頼感を理由に挙げる声が見られた。

第9位には、テキスト中心の分散型SNSで、X(旧Twitter)に近い使用感を持つ点が特徴の「Bluesky(ブルースカイ)」が、第10位には、分散型のSNSで、サーバーごとに独立したコミュニティを形成できる点が特徴の「Mastodon(マストドン)」がランクイン。