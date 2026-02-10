ダイショーは2月1日、2026年春夏の新製品「よだれ鰹の素」を、全国で発売した。
同商品は、豆板醤・甜麺醤・トウチ醤の3種の醤(ジャン)と、ニンニク、唐辛子、米黒酢を使用した「たれ」と、中国・四川省産青花椒、ごま、フライドガーリックなどの「仕上げ用スパイス」をセットにした。鰹のタタキにかけるだけで、ごま油や黒酢が香る本格的な中華風の一品が完成する。刻んだ大葉やミョウガなどの薬味を添えれば、夏のおかずや酒の肴に最適な味わいを手軽に楽しめる。
