アトレティコ・マドリードに所属する主将MFコケが、8日のベティス戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。

8日にラ・リーガ第23節が行われ、ベティスと対戦したアトレティコ・マドリード。3日前には、コパ・デル・レイ（国王杯）の準々決勝でも相見えており、新加入のFWアデモラ・ルックマンのゴールなどでマニータ達成の大勝を収めていた。しかし、今回はリベンジを期するベティスの執念に呑み込まれたのか、2度もオフサイドによってゴールを認められない不運にも見舞われるなど、前半に許した先制点を守り切られて0－1で敗戦。上をいくバルセロナとレアル・マドリードがともに勝利したため、首位との勝ち点差は『13』に。優勝が限りなく遠のく、黒星となっている。



試合後、フル出場したMFコケは「コパでの素晴らしい試合の後で、厳しい敗戦となってしまった。今日はあまり調子が良くなく、この反省は木曜日の試合（コパのバルセロナ戦）に活かさなければならない」としつつ、「相手は先日よりも手堅い試合運びで、カウンターを狙ってきた。そして素晴らしいゴールも決められた。僕たちは、最後まで隙を見つけることができなかったんだ」と悔しさを口にした。

さらに、ロヒブランコスのカピタン（主将）は「正確さを欠いていた。相手にこのようにブロックを構えられたとき、僕たちは突破することも、ワンタッチでプレーすることもできなかった。ピッチの状態もあまり良くない。木曜日はもっと頑張らないと。首位との差が大きく開いてしまったから、この敗戦は悔しい」と守備を固めた相手を崩せなかったことを敗因のひとつに挙げた。

最後に、「リーグ優勝は不可能か？」と問われたコケは、「僕たちはアトレティコだ。すべての大会で最後まで戦い抜くよ。とても厳しい状況だけど、戦わなければならない。フットボールにおいて、このチームを死んだものと見なさないで。僕たちは足掻き続けるつもり」と決してあきらめないことを強調している。

リーグ優勝は、限りなく赤に近い黄信号となっているアトレティコ・マドリード。一方で次戦は、12日の国王杯・準決勝1stレグのバルセロナ戦で、現時点でタイトル獲得の可能性が一番大きいが、まずは先勝を収めることができるのだろうか。