SBI証券は、2026年2月13日の「NISAの日」にあわせ、同社公式X（旧Twitter）アカウントの投稿をリポストすると、抽選で1万円分のデジタルギフト券が当たるキャンペーンを実施する。

Xリポストで1万円分デジタルギフトが当たる

「NISAの日」は、2月13日を「ニ（2）－サ（13）」と読む語呂合わせから、特定非営利活動法人確定拠出年金教育協会によって制定された記念日である。SBI証券では、この機会を通じて、資産形成についてあらためて考え、学び、見直すきっかけになることを期待しているという。

同社ではこれまで、新NISA制度に対応した投資信託ラインナップの拡充や、WEBサイトのリニューアルなどを進め、投資初心者から経験者まで幅広い層のニーズに応える取り組みを行ってきた。その結果として、SBIグループ累計の証券総合口座数が1,500万口座を達成している。

また、同社ではこの1,500万口座達成を記念し、別途「総額1,500万円！新春お年玉キャンペーン」も実施している。期間中に投資信託を1万円以上注文・約定した人を対象に最大10万円が当たるほか、国内株式または米国株式の現物買付や新規建（買い・売り）で約定した人を対象に、総額500万円を山分けする内容となっている（1人あたり上限4,999円）。

SBI証券は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、商品・サービスの拡充を通じて、個人投資家の資産形成を支援していくとしている。

リポストするだけで1万円分デジタルギフトが当たるキャンペーン概要

内容：SBI証券公式Xアカウントの対象投稿をリポストすると、抽選でデジタルギフト券が当たる

景品：10,000円分の「giftee Box Select」

当選者数：23名

期間：2026年2月6日（金）～2026年2月20日（金）

※キャンペーンURLは記事末尾に掲載



総額1,500万円！新春お年玉キャンペーン

内容：1,500万口座達成記念 キャンペーン条件を達成した方へ総額1,500万円をプレゼントするキャンペーン

期間：

エントリー期間：2025年12月29日（月）から2026年2月27日（金）まで

対象取引期間：2026年1月5日（月）から2026年2月27日（金）まで

※キャンペーンURLは記事末尾に掲載

