2026年2月３日に発売された『将棋世界2026年３月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）の掲載されている記事をご紹介します。銀河戦優勝を果たした豊島将之九段インタビュー「恐れることは何もなかった」、今年で建立40年の節目を迎える将棋堂を有する鳩森八幡神社の禰宜・平野さまへのインタビュー「鳩森八幡神社と将棋界の歩み」など、読み応えのある記事を掲載しています。

銀河戦優勝！豊島将之九段、銀河戦を振り返る

銀河戦で藤井聡太竜王・名人を破り4年ぶりの棋戦優勝を果たした豊島将之九段。銀河戦の全対局を振り返ってもらうと同時に、優勝の要因や今後の取り組みについて語ってもらった。

鳩森八幡神社と将棋界の歩み

日本将棋連盟の所在地・千駄ヶ谷を見守り続けてきた鳩森八幡神社の将棋堂は、今年で建立40年の節目を迎える。将棋堂40年の軌跡について、鳩森八幡神社の禰宜・平野さまにお話を伺った。

・第75期王将戦七番勝負第１局藤井聡太王将対永瀬拓矢九段の観戦記「これぞ最高峰の攻防」

・尾上与一による将棋小説「春、ラバータイルで君を待つ（前編）」

・斎藤慎太郎八段、岩村凛太朗四段が選考委員を務める「詰将棋サロン年間優秀作品選考会」

『将棋世界2026年３月号』

発売日：2026年２月3日

特別定価：920円（本体836円＋税）

発行：日本将棋連盟

