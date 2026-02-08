ドラフト1位入団ながら、ここまで公式戦登板がなく、2026年は勝負の年となる。復帰に向けた調整は進んでおり、まずは実戦復帰が最大のテーマとなる。期待値の高さゆえ注目度も大きい。［1/6ページ］

未登板のドラ1右腕

下村海翔

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／69kg

・生年月日：2002年3月27日（23歳）

・経歴：九州国際大付高 - 青山学院大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（阪神）

ドラフト1位で阪神タイガースに入団し、プロ3年目を迎える下村海翔。2026年は、一軍デビューが待たれている。

九州国際大付から、青山学院大へ進学。3年秋のリーグ戦からはチームのエース格に成長した。

チームは長らくリーグ優勝から遠ざかっていた中、4年秋には下村の活躍もあり、33季ぶりの東都リーグ制覇を達成。

その後、チームメートの常廣羽也斗（現：広島）とともにドラフト上位候補と称され、阪神からドラフト1位指名を受けた。

ルーキーイヤーから即戦力の活躍が期待されていたが、大学時代の疲労蓄積を考慮され、プロ1年目の春季キャンプは二軍スタート。その後、トミー・ジョン手術を受けることとなった。

この影響を受け、プロ入りから2年連続で公式戦登板なし。ドラフト1位入団とはいえ、2026年は勝負のシーズンといえるだろう。

春季キャンプは二軍スタートとなっているが、すでにブルペン投球を実施。満を持してのデビューに向け、着実に調整を進めている。

前年は手術とリハビリで公式戦登板がなく、復活を期す立場となった。ブレイク直後の離脱だけに悔しさは大きいだろう。復帰時期は不透明だが、状態が整えば再び貴重な戦力となり得る。［2/6ページ］

手術続きで復帰時期未定

黒原拓未

・投打：左投左打

・身長／体重：173cm／82kg

・生年月日：1999年11月29日（26歳）

・経歴：智弁和歌山高 - 関西学院大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（広島）

2024年は目覚ましい活躍を見せた黒原拓未も、2025年はシーズン全休を経験した。

関西学院大から2021年ドラフト1位で広島東洋カープに入団。即戦力として期待もされたが、ルーキーイヤーは12試合登板で防御率6.52と苦しんだ。

翌2023年も苦しんだが、2024年シーズンにリリーフとして台頭。

同年は53試合に登板し、4勝3敗3ホールド、防御率2.11をマーク。貴重な一軍戦力となった。

しかし、2025年は開幕から登板がなく、5月に左ひざの半月板を手術。その後はリハビリに時間を費やし、公式戦登板なしに終わった。

再起を図る2026年シーズンだったが、今年1月に腰椎椎間板ヘルニア手術を受けたことが発表。復帰時期は未定となっている。

移籍後に存在感を示したが、手術により前年は全休となった。チーム事情を考えても復帰への期待は大きく、状態が戻ればブルペンの重要戦力になり得る。完全復活を果たせるかが焦点となる。［3/6ページ］

トミー・ジョン手術からの復帰

吉田輝星

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／83kg

・生年月日：2001年1月12日（25歳）

・経歴：金足農

・ドラフト：2018年ドラフト1位（日本ハム）

トミー・ジョン手術からの復帰を目指しているのが、オリックス・バファローズ在籍3年目を迎える吉田輝星だ。

金足農では、3年時にエースとして夏の甲子園準優勝を経験。その後、北海道日本ハムファイターズからドラフト1位指名を受けた。

しかし、プロ入り後は一軍定着に程遠いシーズンが続いていた。

迎えたプロ4年目の2022年、主戦場をリリーフに移すと、51試合登板で防御率4.26を記録。大器の片鱗を示した。

だが、翌2023年はわずか3試合の登板にとどまり、オフにオリックスへのトレード移籍が決定。

すると、移籍初年度の2024年は、50試合に登板。18ホールドポイント（4勝14ホールド）、防御率3.32とさらなる飛躍を遂げた。

しかし、2025年3月にトミー・ジョン手術を受け、シーズン全休。苦しいリリーフ陣となったチーム事情もあるだけに、吉田の復活にかかる期待は大きい。

手術の影響で育成契約となり、支配下復帰を目指す立場にいる。ドラフト1位のポテンシャルは変わらず、順調に回復すれば十分に戦力となれる逸材。2026年は真価を問われるシーズンとなる。［4/6ページ］

支配下復帰を目指すドラ1

西舘昂汰

[caption id="attachment_249019" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの西舘昂汰（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／94kg

・生年月日：2001年6月9日（24歳）

・経歴：筑陽学園高 - 専修大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（ヤクルト）

2025年はファームでの登板も果たせなかった西舘昂汰は、支配下復帰を目指す立場にいる。

筑陽学園高では、3年時に春夏連続で甲子園出場。専修大へ進学後は、3年時に大活躍。最優秀投手のタイトルを獲得するなど、非凡な才能を発揮していた。

東都大学野球リーグで通算11勝、防御率1.69の好成績をおさめた結果、東京ヤクルトスワローズからドラフト1位指名を受けた。

ところが、迎えた新人合同自主トレでは、上半身のコンディション不良で離脱。出鼻をくじかれる形になった。

ルーキーイヤーの2024年はファームで5試合に登板するも、シーズン終盤にトミー・ジョン手術を決断。育成契約への移行が発表された。

復活に向けたリハビリを進め、2025年11月には実戦形式の打撃練習に登板するなど、着実に歩みを進めている西舘。2026年は、ドラフト1位の真価を発揮したい。

安定した実績を残してきた中継ぎ右腕だが、前年は手術によりシーズン全休となった。復帰後のコンディションが整えば、ブルペンの計算できる戦力として再び重要な存在となるだろう。［5/6ページ］

実績あるリリーバーの再起

酒居知史

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／80kg

・生年月日：1993年1月2日（33歳）

・経歴：龍谷大平安高 - 大阪体育大 - 大阪ガス

・ドラフト：2016年ドラフト2位（ロッテ）

ブルペン陣の一角として安定したパフォーマンスを見せ続けている酒居知史も、2025年はシーズン全休となった1人である。

龍谷大平安高、大阪体育大、大阪ガスを経て、2016年ドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団。ルーキーイヤーから5勝を挙げるなど、即戦力としての期待に応えた。

しかし、プロ2年目は成績を落とし、2019年からはリリーフに専念。

2019年は54試合に登板するなど一軍戦力となったが、同年オフに美馬学のFA移籍に伴う人的補償として、東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍することとなった。

楽天では、移籍初年度からリリーフ陣の一角に定着。翌2021年にはキャリアハイに並ぶ54試合に登板し、4勝3敗3セーブ28ホールド、防御率2.28の好成績を残した。

その後も結果を残し続け、2024年も49試合登板、防御率2.33をマークした。

ところが、2025年3月にトミー・ジョン手術を受けたことが発表され、シーズンを棒に振ることに。2026年は復活を期すシーズンとなるだろう。

前回のWBCメンバーに抜擢された実力者だが、前年は手術で全休し、育成契約となった。まずは支配下復帰が目標となるが、状態さえ戻れば戦力としての価値は高い。復活への道のりに注目が集まる。［6/6ページ］

WBCメンバーの再出発

宇田川優希

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／92kg

・生年月日：1998年11月10日（27歳）

・経歴：八潮南高 - 仙台大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト3位（オリックス）

オリックス・バファローズのリーグ3連覇に、リリーフとして大きく貢献した宇田川優希。まずは支配下復帰を目指す2026年になる。

仙台大から2020年育成選手ドラフト3位でオリックスに入団。着実にファームで結果を残し、プロ2年目の2022年7月に支配下登録を勝ち取った。

最終的に同年は、一軍で19試合に登板し、防御率0.81の大活躍。2023年3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表にも選出された。

同年のレギュラーシーズンでも変わらぬ存在感を放ち、46試合登板、4勝2セーブ20ホールド、防御率1.77をマークした。

しかし、翌2024年は故障の影響もあって登板数を大きく減らした。

2025年も状態が上がらず、開幕前にトミー・ジョン手術を敢行。オフには育成契約へと移行となった。

2026年の春季キャンプでは、残留組からのスタート。まずはシーズン中の支配下復帰を目指す。

【了】