ブンデスリーガ第21節が7日に行われ、ボルシアMGはホームでレヴァークーゼンと対戦した。

ボルシアMGは、リーグ戦でここ4試合にわたって勝利から遠ざかっており、現在は勝ち点「21」で12位に沈んでいる。一方、レヴァークーゼンは公式戦4連勝と波に乗っており、消化試合数が1つ少ない中で5位ライプツィヒと勝ち点「1」差、4位シュトゥットガルトとは勝ち点「4」差に迫っていた。

町野修斗と高井幸大がベンチ入りした試合は10分、ボルシアMGのヤニック・エンヘルハルトが敵陣でボール奪取に成功し、ボックス内からハリス・タバコヴィッチがシュート。これはGKヤニス・ブラスヴィヒに阻まれたが、ゴール前に詰めていたエンヘルハルトが押し込み、ボルシアMGが先制した。

先制されたレヴァークーゼン。それでも、前半終了間際の44分、敵陣ボックス内での混戦からマリク・ティルマンがこぼれ球を回収し、アレイクス・ガルシアがティルマンからの落としをボックス前でミドルシュート。これがフィリップ・サンダーのオウンゴールを誘い、試合を振り出しに戻した。

後半に入るとボルシアMGの勢いが衰え、レヴァークーゼンが主導権を握る展開となる。それでも、ボルシアMGは堅い守備でレヴァークーゼンに勝ち越しを許さず、試合は1－1のまま終盤に突入する。

そして88分、ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督は、町野修斗をピッチに送り出す。しかし、試合はこのまま終了。ボルシアMGは1－1でレヴァークーゼンと引き分け、直近のリーグ戦5試合にわたって未勝利という状況が続くことになった。

ボルシアMGは次節、14日にアウェイで堂安律を擁するフランクフルトと対戦。レヴァークーゼンは14日にホームで藤田譲瑠チマらを擁するザンクトパウリと対戦する。

【スコア】

ボルシアMG 1－1 レヴァークーゼン

【得点者】

1－0 10分 ヤニック・エンヘルハルト（ボルシアMG）

1－1 44分 オウンゴール（レヴァークーゼン）