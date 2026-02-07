プレミアリーグ第25節が7日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

24試合が消化したマンチェスター・Uは、勝ち点「41」を積み上げ、現在4位。マイケル・キャリック暫定体制がスタートしてから、マンチェスター・ダービーを制し、首位アーセナルを下すなど、3連勝中と上昇気流に乗っている。対するアウェイのトッテナムは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）では決勝トーナメントのストレートインを決めたものの、リーグ戦では6試合勝ち無しで苦しい戦いが続いている。

この試合で、マンチェスター・Uは前節フルアム戦と同じスタメンで臨むと、トッテナムはDFミッキー・ファン・デ・フェンが戦線に戻り、クリスティアン・ロメロ、アーチー・グレイとともに3バックを形成する。

序盤はマンチェスター・ユナイテッドがペースを握ると、マテウス・クーニャやブルーノ・フェルナンデスが際どいシュートを放ち、トッテナムのゴールに迫っていく。均衡が破れないまま迎えた29分、トッテナムにアクシデント発生。球際の攻防の際、ロメロの足裏がカゼミーロの足首付近に直撃し、主審はレッドカードを提示。トッテナムは残り60分以上を数的不利での戦いを強いられる。

すると38分、CKのサインプレーから最後はブライアン・ムベウモがゴールに流し込み、マンチェスター・Uが先制に成功。スコアレスの状況を保ちたいトッテナムだったが、1点のビハインドで試合を折り返す。

後半に入り、マンチェスター・Uはミドルシュートを中心に攻め続けるものの、追加点を奪うことはできず。GKグリエルモ・ヴィカーリオのセーブを中心に守り続けるトッテナムは、ワンチャンスをものにしたいところで、80分に3枚替えを敢行。マティス・テル、ランダル・コロ・ムアニといったアタッカーを投入し、勝負に出る。

しかし、その直後にマンチェスター・Uが追加点。ディエゴ・ダロトのクロスにB・フェルナンデスが走り込み、試合を決定づける2点目を奪う。その後、マンチェスター・Uは得点を挙げることはできなかったものの、攻撃の姿勢を崩さず、2－0で勝利。本拠地『オールド・トラッフォード』で完封勝利を収めている。

次戦は10日に行われ、マンチェスター・Uはウェストハムと、トッテナムはニューカッスルとそれぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 2－0 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

1－0 38分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・U）

2－0 81分 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U）

【動画】CKからムベウモが先制弾！



