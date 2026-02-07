RIP SLYME・RYO-Z「仕事も趣味も、楽しみながらやる。それが一番」25周年を経て見つけたラップ以外の“次なる挑戦”とは？

脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00～22:30）。1月24日（土）、31日（土）の放送では、3月にメジャーデビュー25周年を迎える4MC＋1DJで構成されるヒップホップグループ「RIP SLYME（リップスライム）」からRYO-Z（リョージ）さんが登場。31日（土）の放送では、今後の夢などについて語りました。RIP SLYME（リップスライム）は、RYO-Z（リョージ）さん、ILMARI（イルマリ）さん、PES（ぺス）さん、SU（スー）さんの4MCと、DJのFUMIYA（フミヤ）さんによるヒップホップグループ。2001年にシングル「STEPPER’S DELIGHT」でメジャーデビュー。斬新なビートと、個性豊かなMC陣によるマイクリレーを武器に、日本語ラップをポップスシーンへと押し上げ、多くのヒット曲を生み出してきました。2002年にリリースした2ndアルバム『TOKYO CLASSIC』はミリオンヒットを記録し、日本のHIP HOPアーティストとして史上初となる日本武道館での単独公演や、5万人規模の野外ライブを成功させるなど、数々の金字塔を打ち立てています。グループは一時活動休止。その後、2022年よりRYO-Zさん、ILMARIさん、FUMIYAさんの3人体制で活動を再開。そして2025年4月、メジャーデビュー25周年イヤーを記念し、PESさんとSUさんが復帰。オリジナルメンバー5人が再集結し、メジャーデビュー25周年を迎える2026年3月22日までの約1年間の期間限定で“4MC＋1DJ”編成による活動をスタートさせました。現在は楽曲リリースや全国の大型フェスへの出演をはじめ、コラボレーションや各メンバーのソロ活動など、多方面で精力的な活動を展開しており、3月6日公開で映画化も決定。茂木： 番組のテーマである「夢と挑戦」について伺います。RYO-Zさんが今後挑戦したいこと、音楽を通じて伝えたいことは何でしょうか。RYO-Z： 僕らは、あらゆる物事を楽しむ姿勢の中に音楽がありました。仕事も趣味も、楽しみながらやる。それが一番だと思っています。これからは表現の幅も広げたいですね。以前、俳優の先輩に誘われてFUMIYAと一緒にワークショップに参加したのですが、教えることが驚くほど楽しかったんです。「教えることは学ぶこと」という言葉通り、教えるために改めてHIP HOPの歴史などを学び直す機会になりました。茂木： RYO-Zさんは、かつて学校の先生になりたかったそうですね。RYO-Z： そうなんです。もともとの夢は先生でした。だからこれからは、エデュケーション（教育）にも挑戦したい。何かを誰かに伝えていく活動をしていきたいです。茂木： お芝居の道はいかがですか？RYO-Z： 昔、演劇部だったのでお芝居も大好きです。映画やドラマを観ていればそれだけで幸せな人間なので、ラップ以外の表現も試してみたいですね。――次回 2月7日（土）の放送は、睡眠学の世界的権威でノーベル賞候補とも評される、柳沢正史（やなぎさわ・まさし）さんをお迎えします。＜番組概要＞番組名：Dream HEART放送エリア：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜22:00～22:30パーソナリティ：茂木健一郎番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/dreamheart/