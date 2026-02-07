鈴木実貴子ズ、バレンタインに2度目のオールナイトニッポン0(ZERO)出演決定

鈴木実貴子ズが、バレンタインデーの2月14日に2度目のオールナイトニッポン0（ZERO）への出演を発表した。

週替わりのパーソナリティが担当をしている土曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』。鈴木実貴子ズが同番組を担当するのは、2023年9月9日以来2度目となる。

2度目の番組担当にあたり、鈴木実貴子は、「2度目のオールナイトニッポン0（ZERO）、震えています。。前回は終わった後、頭ギンギンになって寝れませんでした、ニッポン放送をでたときの朝日の美しさを覚えています。とにかく、放送事故起こさない自信がないわ！」とコメント。

また、ズは、「深夜3時の鈴木実貴子ズなんて、悪い予感しかしません、、、。鈴木実貴子ズというか、鈴木実貴子、、、。進行、ストッパー、タイムキーパー、役目が多くて大変ですが、誰かを傷つけることがないようにしつつ、面白い時間に出来たらなと思います。絶望のバレンタインデー(深夜)へようこそ！」とそれぞれコメントしている。

番組では、テレビ朝日系「EIGHT JAM」のコーナーでも取り上げられた鈴木実貴子ズの楽曲「かかってこいよバッドエンド」の歌詞にかけた「右手にスパナでいったろか！」と思った恋愛エピソードを募集するコーナー企画を実施予定で、鈴木実貴子ズならではの強い歌詞の世界観をコーナー化するとのこと。元夫婦ながらバンドを継続している稀有な存在が、バレンタインデーという聖なる日にどのような番組を繰り広げるか。注目が集まる。

＜番組情報＞

「鈴木実貴子ズのオールナイトニッポン0(ZERO)」

ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送

放送日時：2026年2月14日（土）27〜29時 ※2月15日（日）午前3時〜5時

パーソナリティ：鈴木実貴子ズ

メールアドレス：zu@allnightnippon.com

番組X：@Ann_Since1967

番組ハッシュタグ：#鈴木実貴子ズANN0

※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで視聴可能

http://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260215030000

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース

CRCP-20619 / 価格：¥3,300（税込）

https://lnk.to/ibara

鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com