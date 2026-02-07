今日は2026年2月7日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

二黒土星 1908年・1917年・1926年・1935年・1944年・1953年・1962年・1971年・1980年・1989年・1998年・2007年・2016年生

三碧木星 1907年・1916年・1925年・1934年・1943年・1952年・1961年・1970年・1979年・1988年・1997年・2006年・2015年生

四緑木星 1906年・1915年・1924年・1933年・1942年・1951年・1960年・1969年・1978年・1987年・1996年・2005年・2014年・2023年生

五黄土星 1905年・1914年・1923年・1932年・1941年・1950年・1959年・1968年・1977年・1986年・1995年・2004年・2013年・2022年生

六白金星 1904年・1913年・1922年・1931年・1940年・1949年・1958年・1967年・1976年・1985年・1994年・2003年・2012年・2021年生

七赤金星 1903年・1912年・1921年・1930年・1948年・1957年・1966年・1975年・1984年・1993年・2002年・2011年・2020年生

八白土星 1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生

九紫火星 1901年・1910年・1919年・1928年・1946年・1955年・1964年・1973年・1982年・1991年・2000年・2009年・2018年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 今日は複数の人数で行動すると、大きな運気が舞い込んできます。どこかへ行くのなら誰かを誘って、ご飯を食べるのもひとりよりふたりが◎。協力体制が大きな成果を見せるので、ここは存分に甘えて頼みごともしてみましょう。

今日は複数の人数で行動すると、大きな運気が舞い込んできます。どこかへ行くのなら誰かを誘って、ご飯を食べるのもひとりよりふたりが◎。協力体制が大きな成果を見せるので、ここは存分に甘えて頼みごともしてみましょう。 恋愛運 出会い運がアップしているので、今日はなるべく人と顔を合わせましょう。タイプではないと思っても、話してみたらまるっきり趣味が同じだったなんて、うれしいことも。とにかく連絡先を交換して、今日の出会いを明日につなげておきましょう。

出会い運がアップしているので、今日はなるべく人と顔を合わせましょう。タイプではないと思っても、話してみたらまるっきり趣味が同じだったなんて、うれしいことも。とにかく連絡先を交換して、今日の出会いを明日につなげておきましょう。 金運 夢を実現させる足掛かりとなるようなことが起こりそう。具体的な資金、最初に何をするべきか、教えてもらえるでしょう。今日はその相手との食事代をすべて持ち、徹底的に教えてもらうくらいのつもりで。またはそういうセミナーに参加する場合は、お金を惜しまないように。

夢を実現させる足掛かりとなるようなことが起こりそう。具体的な資金、最初に何をするべきか、教えてもらえるでしょう。今日はその相手との食事代をすべて持ち、徹底的に教えてもらうくらいのつもりで。またはそういうセミナーに参加する場合は、お金を惜しまないように。 仕事運 手がけていたことが今日は結果を出せるので、充実感や達成感を得られる日。ただそこで終わりではありません。今後の方針をきちんと説明して、周りの協力を仰ぎましょう。結果を出したあなたは信頼されやすくなっているのです。

手がけていたことが今日は結果を出せるので、充実感や達成感を得られる日。ただそこで終わりではありません。今後の方針をきちんと説明して、周りの協力を仰ぎましょう。結果を出したあなたは信頼されやすくなっているのです。 吉方位1 西

西 吉方位2 なし

二黒土星

総合運 引っ越しや転職など、再出発に関することに縁があります。今日はお得な情報を得やすいので、素敵な物件を発見する、あこがれの会社が求人を出した、などワクワクする情報が得られそう。今日はなるべく情報をかき集めてみましょう。

引っ越しや転職など、再出発に関することに縁があります。今日はお得な情報を得やすいので、素敵な物件を発見する、あこがれの会社が求人を出した、などワクワクする情報が得られそう。今日はなるべく情報をかき集めてみましょう。 恋愛運 ずっと以前から知り合いだったような、親しみの湧く相手と出会います。緊張せずに話せるので盛り上がってしまいますが、初対面から長時間話すのは控えて。次の楽しみに取っておくくらいの気持ちで、腹八分目の切り上げが正解。

ずっと以前から知り合いだったような、親しみの湧く相手と出会います。緊張せずに話せるので盛り上がってしまいますが、初対面から長時間話すのは控えて。次の楽しみに取っておくくらいの気持ちで、腹八分目の切り上げが正解。 金運 趣味が本業になってしまうくらい、副業としての稼ぎが増えるでしょう。今日一気に大金が入ってくるということではなく、あちこちから依頼が殺到して半年先まで予約で埋まるような形。こっちを本業にするのではなく、あくまでも副業体制が収入増加のコツ。

趣味が本業になってしまうくらい、副業としての稼ぎが増えるでしょう。今日一気に大金が入ってくるということではなく、あちこちから依頼が殺到して半年先まで予約で埋まるような形。こっちを本業にするのではなく、あくまでも副業体制が収入増加のコツ。 仕事運 ひとりで片付けられると思っても、今日は誰かとタッグを組むほうがおススメな日。いつもの倍以上の作業がこなせるので、次の日のノルマまで、終わらせられるかも。ノルマの貯金を作っておいて、ある日丸一日休みを取ってバカンスが幸せ。

ひとりで片付けられると思っても、今日は誰かとタッグを組むほうがおススメな日。いつもの倍以上の作業がこなせるので、次の日のノルマまで、終わらせられるかも。ノルマの貯金を作っておいて、ある日丸一日休みを取ってバカンスが幸せ。 吉方位1 北東

北東 吉方位2 なし

三碧木星

総合運 つい他人を見下してしまう発言が多くなり、周りからひんしゅくを買ってしまうかもしれません。実力があるのは確かですが、だからこそ謙虚さが光るのだと思って。今日はいつも以上に言葉に気を付け、礼儀・礼節を忘れないようにしましょう。

つい他人を見下してしまう発言が多くなり、周りからひんしゅくを買ってしまうかもしれません。実力があるのは確かですが、だからこそ謙虚さが光るのだと思って。今日はいつも以上に言葉に気を付け、礼儀・礼節を忘れないようにしましょう。 恋愛運 魅力的な相手と自然に距離が縮まる日です。ただあなたが相手をライバル視してしまうと、せっかくの素敵な関係に水を注すことに。「私のほうが役職は上」など、張り合う気持ちは捨てましょう。年齢も仕事も忘れて、ただ純粋に向き合うのです。

魅力的な相手と自然に距離が縮まる日です。ただあなたが相手をライバル視してしまうと、せっかくの素敵な関係に水を注すことに。「私のほうが役職は上」など、張り合う気持ちは捨てましょう。年齢も仕事も忘れて、ただ純粋に向き合うのです。 金運 あなたの説得力や発言力が、大きな力を発揮します。ただ現実面よりも、インターネットでの発信が◎。一気にファンが集まって、そこからビジネスにつながることも。画像と文字を駆使して、多くの人に言葉を投げかけてみましょう。

あなたの説得力や発言力が、大きな力を発揮します。ただ現実面よりも、インターネットでの発信が◎。一気にファンが集まって、そこからビジネスにつながることも。画像と文字を駆使して、多くの人に言葉を投げかけてみましょう。 仕事運 あなたの仕事に横やりを入れてくる人物の登場があります。ただその人物に陥れるだけの力はないので、気にせず放っておくのが一番。またその横やりのおかげであなたを応援する人が見えてきて、今後の助けになるでしょう。

あなたの仕事に横やりを入れてくる人物の登場があります。ただその人物に陥れるだけの力はないので、気にせず放っておくのが一番。またその横やりのおかげであなたを応援する人が見えてきて、今後の助けになるでしょう。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 なし

四緑木星

総合運 急に以前の行動や発言を、後悔してしまいそうな日。今日のあなたは後ろを振り返ることが多いので、気にしないのが一番でしょう。それよりもお腹いっぱい美味しいものを食べて、友人とおしゃべりに興じるのが幸運につながる過ごし方。

急に以前の行動や発言を、後悔してしまいそうな日。今日のあなたは後ろを振り返ることが多いので、気にしないのが一番でしょう。それよりもお腹いっぱい美味しいものを食べて、友人とおしゃべりに興じるのが幸運につながる過ごし方。 恋愛運 話が盛り上がって、誰かの秘密を漏らしてしまいそう。信頼を損ねてしまいますから、秘密は厳守で。人と会う機会が多いので、身だしなみに気を付けて出かけると、人気が上昇します。振る舞いを客観視できるようになって、秘密を漏らすこともなくなるのです。

話が盛り上がって、誰かの秘密を漏らしてしまいそう。信頼を損ねてしまいますから、秘密は厳守で。人と会う機会が多いので、身だしなみに気を付けて出かけると、人気が上昇します。振る舞いを客観視できるようになって、秘密を漏らすこともなくなるのです。 金運 いろいろな人と顔を合わせる今日は、お金持ちと話すことで、自分もお金持ちになった気がしてしまいます。高級なランチを予約するなど、背伸びしてしまうでしょう。今日は複数の人たちと行動することで、その錯覚を防げます。

いろいろな人と顔を合わせる今日は、お金持ちと話すことで、自分もお金持ちになった気がしてしまいます。高級なランチを予約するなど、背伸びしてしまうでしょう。今日は複数の人たちと行動することで、その錯覚を防げます。 仕事運 厄介な問題が起こっているのに、あなたはどこ吹く風です。「なるようになる」と深刻さが消えているのです。でも周りはそのおかげで火消しに走り回っていますから、あなたも問題をしっかり受け止めること。ねぎらいの言葉をかけて信頼度アップ。

厄介な問題が起こっているのに、あなたはどこ吹く風です。「なるようになる」と深刻さが消えているのです。でも周りはそのおかげで火消しに走り回っていますから、あなたも問題をしっかり受け止めること。ねぎらいの言葉をかけて信頼度アップ。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 なし

五黄土星

総合運 時間配分を読み違えてしまい、今日はやりたいことの80％ほどしか達成できません。ただこなした80％はかなりクオリティの高いもの。これはこれで満足度が高いでしょう。周りを待たせないよう注意しながら、今日はこれくらいで十分です。

時間配分を読み違えてしまい、今日はやりたいことの80％ほどしか達成できません。ただこなした80％はかなりクオリティの高いもの。これはこれで満足度が高いでしょう。周りを待たせないよう注意しながら、今日はこれくらいで十分です。 恋愛運 好きな人が疲れているとわかっていながら、わがままを言ってしまいそう。あなたも疲れているのです。でも自分を抑えて相手を思いやる余裕がないので、今日は顔を合わせないのが無難でしょう。友人と思い切り騒ぐのが脱出の近道です。

好きな人が疲れているとわかっていながら、わがままを言ってしまいそう。あなたも疲れているのです。でも自分を抑えて相手を思いやる余裕がないので、今日は顔を合わせないのが無難でしょう。友人と思い切り騒ぐのが脱出の近道です。 金運 トラブルが起こりそうな今日ですが、どっしり構えているおかげで金銭の出費は免れます。多少の動揺は隠して、じっとしていましょう。年下の人が懐いてくることもあるので、ここはお金を払って一緒に食事へ行くと幸運への足掛かりに。

トラブルが起こりそうな今日ですが、どっしり構えているおかげで金銭の出費は免れます。多少の動揺は隠して、じっとしていましょう。年下の人が懐いてくることもあるので、ここはお金を払って一緒に食事へ行くと幸運への足掛かりに。 仕事運 みんなの仕事のほうが楽そう、稼げそう、とうらやましく見えてしまいます。隣の芝生が青く見えるのは、みんなも同じ。あなたをうらやんでいる人もいるので、それを忘れないで。今日はノルマを少なくして、早めに自分の時間へ突入しましょう。

みんなの仕事のほうが楽そう、稼げそう、とうらやましく見えてしまいます。隣の芝生が青く見えるのは、みんなも同じ。あなたをうらやんでいる人もいるので、それを忘れないで。今日はノルマを少なくして、早めに自分の時間へ突入しましょう。 吉方位1 西

西 吉方位2 北東

六白金星

総合運 好きか嫌いかですべてを判断してしまう今日は、周囲から浮いた存在になるでしょう。嫌いだと思っても、そこで踏ん張るからこそ人間力が高まるのです。今日はあえて嫌なことから着手。すると明日以降、軽くこなせるようになります。

好きか嫌いかですべてを判断してしまう今日は、周囲から浮いた存在になるでしょう。嫌いだと思っても、そこで踏ん張るからこそ人間力が高まるのです。今日はあえて嫌なことから着手。すると明日以降、軽くこなせるようになります。 恋愛運 ずっと曖昧だった関係や感情に、今日は答えが出るでしょう。恋人のいる人、片思い中で不安だった人、復縁を願っている人もスッキリとした日に。どんな結果でも納得できるので、明日以降は新鮮な気持ちで前進できるでしょう。

ずっと曖昧だった関係や感情に、今日は答えが出るでしょう。恋人のいる人、片思い中で不安だった人、復縁を願っている人もスッキリとした日に。どんな結果でも納得できるので、明日以降は新鮮な気持ちで前進できるでしょう。 金運 勝負運としては素晴らしい一日なのですが、そのための資金が確保できません。ただこれは今ある資金が適正だと教えているのです。借金をして増やしたり、融資を受けたりするのは禁物。小さな勝負で勝ち癖をつけて、ある日大きく投資しましょう。

勝負運としては素晴らしい一日なのですが、そのための資金が確保できません。ただこれは今ある資金が適正だと教えているのです。借金をして増やしたり、融資を受けたりするのは禁物。小さな勝負で勝ち癖をつけて、ある日大きく投資しましょう。 仕事運 ずっと煽られたり急かされたりして、落ち着かない仕事運。今日は周りと足並みがそろいにくいので、個室での仕事やテレワークに変える、あるいは早めに切り上げて、資格取得などの時間に充てましょう。今日の読書は能力と運を高めます。

ずっと煽られたり急かされたりして、落ち着かない仕事運。今日は周りと足並みがそろいにくいので、個室での仕事やテレワークに変える、あるいは早めに切り上げて、資格取得などの時間に充てましょう。今日の読書は能力と運を高めます。 吉方位1 南西

南西 吉方位2 北東

七赤金星

総合運 助けが欲しいと思っていたら助けてもらえるような、心が軽くなる一日。ただそこで甘えてしまうのではなく、お返しをする形を考えて。その人を喜ばせると、さらに幸せが倍になって返ってくるでしょう。そこからどんどん運気アップに。

助けが欲しいと思っていたら助けてもらえるような、心が軽くなる一日。ただそこで甘えてしまうのではなく、お返しをする形を考えて。その人を喜ばせると、さらに幸せが倍になって返ってくるでしょう。そこからどんどん運気アップに。 恋愛運 今日は優しい気持ちが芽生えて、誰に対しても親切をしたくなります。その中からあなたに対して好意を持つ人も登場。今日告白してくるわけではありませんが、これから先何かと助けになってくれるはずです。いつも見守ってくれるでしょう。

今日は優しい気持ちが芽生えて、誰に対しても親切をしたくなります。その中からあなたに対して好意を持つ人も登場。今日告白してくるわけではありませんが、これから先何かと助けになってくれるはずです。いつも見守ってくれるでしょう。 金運 コツコツと貯めた貯金や貯蓄が、かなりの額に膨らんでいるでしょう。今日はそれを眺めるだけでも幸せな気持ちになり、さらなる継続へのモチベーションに。ここまで頑張った自分にご褒美をあげるくらいの出費は〇。

コツコツと貯めた貯金や貯蓄が、かなりの額に膨らんでいるでしょう。今日はそれを眺めるだけでも幸せな気持ちになり、さらなる継続へのモチベーションに。ここまで頑張った自分にご褒美をあげるくらいの出費は〇。 仕事運 書類の不備やダブルブッキングなど、ちょっとしたアクシデントに見舞われます。ただ今日のあなたは注意力があり、冷静な対応能力も高くなっているのです。アクシデントには迅速に対応し、問題が起こりそうな部分もあらかじめ見つけられるでしょう。

書類の不備やダブルブッキングなど、ちょっとしたアクシデントに見舞われます。ただ今日のあなたは注意力があり、冷静な対応能力も高くなっているのです。アクシデントには迅速に対応し、問題が起こりそうな部分もあらかじめ見つけられるでしょう。 吉方位1 東

東 吉方位2 西

八白土星

総合運 人の声に耳を傾けられる今日は、あなたの器の大きさを見せる最高の状況。仲たがいしている人の間に入って和解させたり、悩みを聞いてあげたりして、余裕のあるところを発揮できるでしょう。これが幸運のサイクルを生み出すことに。

人の声に耳を傾けられる今日は、あなたの器の大きさを見せる最高の状況。仲たがいしている人の間に入って和解させたり、悩みを聞いてあげたりして、余裕のあるところを発揮できるでしょう。これが幸運のサイクルを生み出すことに。 恋愛運 素敵な人と知り合うことができて、舞い上がってしまいます。ただここは舞い上がった勢いで軽やかに話しかけてみて。「嫌われるかも」と気にして二の足を踏んでいるのはもったいありません。勇気を出せば、トントン拍子に関係が進んでいくでしょう。

素敵な人と知り合うことができて、舞い上がってしまいます。ただここは舞い上がった勢いで軽やかに話しかけてみて。「嫌われるかも」と気にして二の足を踏んでいるのはもったいありません。勇気を出せば、トントン拍子に関係が進んでいくでしょう。 金運 少し先のことまで視野に入れて資金管理をしましょう。半年先に友人の誕生日があれば、今からその予算を組んでおく、お歳暮や冠婚葬祭の費用などもあらかじめ見込んでいくのです。すると、急に浮いたお金が出てきて、ゆとりが出てくるでしょう。

少し先のことまで視野に入れて資金管理をしましょう。半年先に友人の誕生日があれば、今からその予算を組んでおく、お歳暮や冠婚葬祭の費用などもあらかじめ見込んでいくのです。すると、急に浮いたお金が出てきて、ゆとりが出てくるでしょう。 仕事運 黙々と仕事をしているだけで、知らず知らずのうちに、大きな結果を残していける日です。今日はプレゼンや交渉という作業よりも、デスクワークや書類まとめなどをするのが最適。溜まっていた書類整理があれば、今日こなしてしまいましょう。

黙々と仕事をしているだけで、知らず知らずのうちに、大きな結果を残していける日です。今日はプレゼンや交渉という作業よりも、デスクワークや書類まとめなどをするのが最適。溜まっていた書類整理があれば、今日こなしてしまいましょう。 吉方位1 西

西 吉方位2 北東

九紫火星

総合運 今日のあなたは迅速に結果を求めるため、長時間かける作業よりも短期間の作業を選びます。ただこれは正解。あなたのモチベーションも持続でき、その都度、達成感も得られるのでハッピーな気持ちに。迷ったらすぐにできるほうを選んで。

今日のあなたは迅速に結果を求めるため、長時間かける作業よりも短期間の作業を選びます。ただこれは正解。あなたのモチベーションも持続でき、その都度、達成感も得られるのでハッピーな気持ちに。迷ったらすぐにできるほうを選んで。 恋愛運 黙っていてもうまく役割分担できるような相手と出会い、恋愛に限らず、パートナーとして組みたくなります。話をしていてリズム感が合うので楽。今日は人生観や仕事観など、少し踏み込んだ話をするように心掛けましょう。ますます相互理解が深まります。

黙っていてもうまく役割分担できるような相手と出会い、恋愛に限らず、パートナーとして組みたくなります。話をしていてリズム感が合うので楽。今日は人生観や仕事観など、少し踏み込んだ話をするように心掛けましょう。ますます相互理解が深まります。 金運 以前にプレゼントしたもののお返し、助けてくれたお礼などで、何かがもらえる日です。直接お金をもらうことはなくても、あなたが前から欲しかったものの可能性が高め。売ってもお金になるので、うれしくなるでしょう。

以前にプレゼントしたもののお返し、助けてくれたお礼などで、何かがもらえる日です。直接お金をもらうことはなくても、あなたが前から欲しかったものの可能性が高め。売ってもお金になるので、うれしくなるでしょう。 仕事運 インスピレーションが働いて、面白いアイディアが泉のように湧き出てくるでしょう。細かな調節や空気を読むということは後回し。まずは提案してみて、周りをハッとさせるのがポイントです。あなたに一目置く人が続々出てくるでしょう。

インスピレーションが働いて、面白いアイディアが泉のように湧き出てくるでしょう。細かな調節や空気を読むということは後回し。まずは提案してみて、周りをハッとさせるのがポイントです。あなたに一目置く人が続々出てくるでしょう。 吉方位1 東

東 吉方位2 なし

