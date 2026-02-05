レアル・ソシエダに所属するクロアチア代表DFドゥイェ・チャレタ・ツァルのファウルに注目が集まっている。

コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の準々決勝が4日に行われ、レアル・ソシエダは敵地でアラベスと対戦した。試合は序盤の8分、アルジェリア人FWアブデ・リバーフの狙い澄ましたミドルシュートが決まり、アラベスが先制。15分にはスペイン代表FWミケル・オヤルサバルの左足シュートでレアル・ソシエダが同点としたものの、29分には同MFベニャト・トゥリエンテスのファウルでアラベスがPKを獲得し、同FWトニ・マルティネスが勝ち越しゴールを奪った。

レアル・ソシエダは1点ビハインドで後半へ折り返すと、63分にはチャレタ・ツァルのファウルでこの試合2度目のPKを与えたが、ここは同代表GKアレハンドロ・レミロが完全にコースを読み切り、同FWトニ・マルティネスのシュートを防いで見せる。“守護神”の活躍によって流れを引き寄せたレアル・ソシエダは、76分に元ポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデス、80分にアイスランド代表FWオーリ・オスカルソンが立て続けにゴールを決め、3－2と逆転勝利。3年連続のコパ・デル・レイ準決勝進出を決めた。

同試合で注目が集まっているのが、63分にチャレタ・ツァルのファウルによって、アラベスに2度目のPKが与えられた場面。当該シーンは、アラベスのトニ・マルティネスがボックス内へドリブルを仕掛けた際、対応したチャレタ・ツァルが、マルティネスのユニフォームを引っ張り上げ、視界を遮っている。結果的には、ユニフォームを顔に被せるような形となった。

当初、アレハンドロ・キンテロ・ゴンサレス主審は笛を吹かなかったものの、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）からの助言を受けてOFR（オンフィールドレビュー）を実施。映像をスローで見た結果、上記のような現象が確認され、アラベスにPKが与えられた。

スペインのラジオ局『カデナ・セール』内の番組『エル・ラルゲロ』に出演していた元審判員のエドゥアルド・イトゥラルデ・ゴンサレス氏は、試合後に「過去100年間で最もシュールなファウル」と口にしている。

このファウルによって与えたPKをストップし、レアル・ソシエダにとって勝利の立役者となったレミロも、同番組にてインタビューを受けた際、「（当該シーンの）画像は見たんだけど、ピッチに立っている時にはまったく気が付かなかった。あんな風に服を剥ぎ取られていたなんてね。気が付いた時には、トニがユニフォームを頭に被っていたんだ」とコメント。「『一体何が起こったんだ？』と思ったよ。その後、VARで映像を見た。GPSが取れていなくてよかったね（笑）」などと、同シーンを振り返った。

【ハイライト動画】ソシエダ、アラベスとの激闘を制し国王杯準決勝へ