毎日の通勤や子どもの送り迎え、週末の買い物…。「もっと楽しく、もっと自分らしい移動ができたら」と思ったことはありませんか？そんなあなたの願いを叶える、とっておきのニュースが届きました。

デンマーク・コペンハーゲン発のe-BIKEブランド「MATE.BIKE（メイトバイク）」から、2025年度グッドデザイン賞を受賞した人気モデル「MATE GO+（メイトゴー プラス）」に、待望のニューカラー2色が加わります。さらに、新生活を応援するお得なキャンペーンも同時開催。デザイン性と機能性を兼ね備え、日々の移動を特別な時間に変えてくれるMATE GO+の魅力を、余すことなくお伝えします。

MATE GO+とは？日常を彩るe-BIKEの魅力

おしゃれと実用を両立！グッドデザイン賞受賞の理由

「MATE GO+」は、2026年2月11日（水）にニューカラーが発売される電動アシスト自転車です。これまでのMATE GO+が持つ洗練されたデザインは、乗る人のスタイルを際立たせるファッションアイテムのような存在。子どもの送り迎えから週末のレジャー、ちょっとした買い物まで、日々のあらゆるシーンで活躍し、大人の「自己表現」と「自己実現」をパワフルにサポートします。

日本の安全基準を満たした「型式認定モデル」であるという安心感も、日々の移動を快適にする上で見逃せないポイントです。

街を彩る7つのカラーバリエーション

MATE GO+の大きな魅力の一つが、今回加わる2色を含め、合計7色から選べる豊富なカラーバリエーションです。それぞれのカラーには、MATE.BIKEが提案するライフスタイルや哲学が込められています。

鮮烈な個性「Acid Ride」

ヴィンテージスポーツギアやオールドスクールなBMXを思わせる「Acid Ride」は、鮮烈な高彩度イエローが特徴。ストリートカルチャーのエッジが効いたこの色は、街中でひときわ目を引き、都会的でアクティブなライフスタイルを送る方にぴったりです。

穏やかな日常「Low Tide」

一方、「Low Tide」は、静かで穏やかな海辺をイメージさせるソフトグレー。力まず飾らない雰囲気と優しいニュアンスが特徴で、どんな日常にも自然と溶け込んでくれます。リラックスした心地よさを求める方に最適な、大人の余裕を感じさせるカラーです。

もちろん、既存のカラーも魅力的です。

頼れる相棒、MATE GO+の基本スペック

: 控えめながらスタイリッシュな躍動感: 澄んだ空気をもたらすクリーンなグレイッシュホワイト: 大胆なイエローが映えるソリッドなダークグレー: ホットピンクのアクセントが光るエレクトリックブルー: 秘めた自信を感じるスムースなマットピンク

MATE GO+は、デザインだけでなく機能性も抜群。250WモーターとSHIMANO製7段変速ギアにより、坂道もスイスイと快適に走行できます。最大60kmのアシスト走行が可能なので、長距離移動も安心。さらに、折りたたみ時のサイズがコンパクトなため、駐輪スペースが限られる都市部や、車に積んでレジャーに出かける際にも非常に便利です。

項目 詳細 モーター 250W ブレーキ 機械式ディスクブレーキ ギア 7段変速 SHIMANO製ギア アシスト上限 24.0km/h (道路交通法に準拠) バッテリー Samsung / Panasonic / LG 等 36V/7.8Ah 最大走行距離 約60km 重量 21kg (バッテリー含む) サイズ 通常時: H107~119xL168xW59cm 折りたたみ時: H69xL93xW48cm (コンパクトに収納可)

ライフスタイルへの投資としての価値

MATE GO+の価格は、オプションによって異なりますが、車体のみで220,000円(税込)から。一見高価に感じるかもしれませんが、2025年度グッドデザイン賞受賞というデザイン性、子どもを乗せられる安全性、そして日々の移動を快適にするe-BIKEとしての高性能を考えると、これは単なる自転車の購入ではなく、「豊かなライフスタイルへの投資」と言えるでしょう。特に子育て世代にとっては、日々の移動ストレスを軽減し、親子の時間をより充実させるための強力なツールとなります。

新生活を快適に！「NEW START」キャンペーン詳細

新生活のスタートに合わせて、MATE GO+の車体購入者を対象にした特別なキャンペーンが開催されます。新しいMATE GO+を手に入れる絶好のチャンスです！

期間と購入特典

キャンペーン期間: 2026年2月11日(水) - 2026年3月31日(火)

購入特典: 以下のどちらかを選べます。

1. MATE GO+ FRONT BASKET SET をプレゼント！

MATE GO+専用設計のフロントバスケットが無料で手に入るチャンスです。通園・通学や買い物など、荷物が多くなりがちな新生活には必須アイテムと言えるでしょう。

2. MATE. BASE BASKET & FRONT RACK SET を16,500円(税込)割引で購入！

ワンタッチで取り外し可能で、ショッピングバスケットとしても使える便利なセット。より多機能なバスケットを求める方におすすめです。

簡単！オンラインストアでの購入方法

MATE.BIKE直営店、公式オンラインストア、一部販売店でMATE GO+は購入可能です。特に公式オンラインストアで購入する場合、MATE GO+とバスケットセットをカートに追加すると、決済時に自動で特典が適用されるので、手間なくお得に購入できます。

MATE.BIKEが描く未来：単なる移動手段を超えた「MATE」

MATE.BIKEは、単なるe-BIKEメーカーではありません。彼らが大切にしているのは、「乗る人の世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作りたい」という強い想いです。

デンマーク発、サステナブルなモビリティの追求

2016年に自転車先進国デンマーク・コペンハーゲンで誕生したMATE.BIKE。そのブランド名「MATE（メイト）」には、「A地点からB地点へ、人々の移動を効率的に助けてくれる頼もしい仲間」という意味が込められています。

さらに、彼らは環境問題にも真摯に向き合っています。100%再生可能エネルギーの使用や、循環型社会の実現を目指すなど、人と地球の両方にとってより良い選択ができる社会を目指し、e-BIKEというカテゴリーの垣根を超えて進化を続けています。

日本での展開と家族に寄り添う哲学

2021年に日本初上陸を果たして以来、MATE.BIKEは国内でも急速にその存在感を高めています。東京・恵比寿に世界初の旗艦店をオープンし、その後アジア最大級のフラッグシップストアを南青山へ増床移転。大阪にもフラッグシップストアを展開し、2025年には初のファミリーコンセプトストアを自由が丘にオープンするなど、子育て世代へのアプローチも強化しています。

「100年後の未来のために」というステートメントを掲げ、国内におけるe-BIKEのリーディングカンパニーを目指すMATE.BIKE。彼らの活動は、単に便利な乗り物を提供するだけでなく、持続可能な社会への貢献という大きな目標に向かっていることがよく分かります。

まとめ：MATE GO+で、新しい毎日を始めよう！

MATE.BIKEのMATE GO+は、単なる電動アシスト自転車の枠を超え、あなたのライフスタイルを豊かにする「MATE（仲間）」となり得る存在です。新色の登場と新生活キャンペーンは、まさにその魅力を最大限に享受できる絶好の機会。

機能性とデザイン性、そしてサステナビリティへの意識を兼ね備えたMATE GO+と共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？きっと、あなたの毎日がもっと快適で、もっと自分らしく輝き出すはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。