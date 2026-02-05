小田原の落ち着いた街並みに溶け込むように佇む「洋食キッチンなないろ」。2024年6月8日のオープン以来、肩肘張らずに楽しめる洋食と店主の誠実な人柄が評判を呼び、地元客を中心に着実にファンを増やしています。

料理の美味しさはもちろん、その背景にある“想い”まで丁寧に伝わってくる一軒をご紹介します。

「洋食キッチンなないろ」若い頃からの夢を等身大のかたちで

店主は、もともと料理が好きで「いつか自分の店を持ちたい」と若い頃から思い描いてきました。流行を追いかけるのではなく、自分が本当に美味しいと思えるものを届けたい。その想いが、日々のメニューや接客の随所ににじみ出ています。

店名「なないろ」に込められた家族の物語

印象的な店名「なないろ」は、当時中学3年生だった娘さんの一言がきっかけでした。「虹を見たら幸せになれるから」。その言葉に背中を押され、あえて漢字やカタカナではなく、ひらがな表記に。やわらかく親しみやすい響きは、初めて訪れる人の緊張も自然とほどき、今では街の人にとっての“幸せの合図”になっています。

七色を感じる、レトロで落ち着いた店内

店内は、少しレトロな雰囲気を残しながらも、ゆったりと落ち着ける空間。壁紙は奥様と娘さんが一緒に選び、偶然にも七色を思わせるような配色が施されています。

派手ではないのに印象に残る色使いが、料理を引き立て、食事の時間を穏やかなものにしてくれます。

なないろの想いが詰まったメニュー

「洋食キッチンなないろ」を語るうえで欠かせないのが、店の個性が詰まったさまざまなメニューです。地元食材への敬意、食べる人へのやさしさ、そして長く愛される味を目指す姿勢。そのすべてが、一皿一皿に丁寧に込められています。ここからは、特に支持を集める代表的な二品をご紹介します。

看板メニュー「なないろハンバーグ」

熱々の鉄板で提供される「なないろハンバーグ」は、ナイフを入れた瞬間に肉汁があふれ出す迫力の一皿。

神奈川ブランドのやまゆりポークと、和豚もち豚を使用し、やわらかさと肉感のバランスを追求しています。付け合わせの野菜にも彩りと意味があり、トマトには神奈川県産湘南ポモロンを使用。「糖度を無理に上げるのではなく、トマチンを抑えて育てることで、トマト本来の旨味と甘みが引き出されるんです」と店主は語ります。

人気メニュー「ナポリ・タン」

ナポリタンとグラタンを一皿で楽しめる「ナポリ・タン」は、通年提供の人気メニュー。

お客様から聞いた「カゴメ ナポリタンスタジアム」の話をきっかけに試作を重ね、ちゃんぽん屋さんの太麺にたどり着きました。このモチモチした食感の太麺は、このメニューでしか味わえません。

選手権への参加は体調不良で叶いませんでしたが、「お客様の一声がなければ生まれなかった」と店主が語る、想いの詰まった一品です。

地元と人に寄り添う、なないろのやさしいこだわり

真鶴から届く、澄んだ一杯「オリーブ葉ティー」

食後やひと息つきたいときにぜひ味わってほしいのが、真鶴オリーブ葉ティー。真鶴の土地で、手作業によって大切に育てられたオリーブの葉を使用しています。

濁りのない美しい色合いと、ほんのり感じるオリーブの風味。クセがなく、驚くほど飲みやすい一杯です。現在は店内で購入可能で、今後はオンラインショップでの販売も予定されています。

お客様の声にまっすぐ応える洋食店

ランチメニューは固定ではなく、お客様の要望や反応を見ながら随時調整。以前、体調が優れない様子の常連さんが来店された際には、店主がとっさにおかゆを用意したこともありました。「料理は、人を元気にするもの」。その姿勢が、なないろを“通いたくなる店”にしています。

地元食材を大切にした安心の味

ご飯には小田原産のブランド米「はるみ」を使用。野菜などの食材も、旬の時期にはできる限り地元産・神奈川県産を積極的に取り入れています。

生産地や生産者がわかる食材だからこそ、食べる側も自然と安心できる。そんな料理が並びます。

まとめ｜虹のように、そっと寄り添う洋食店

家族の物語から始まり、地元食材と人のつながりを大切に育てられてきた「洋食キッチンなないろ」。特別な日にも、何気ない日常にも、ふと立ち寄りたくなるやさしさがあります。小田原で“心と体がほっとする洋食”を探しているなら、ぜひ一度、なないろの想いを味わってみてください。

季節限定メニューや営業日の変更、新しい取り組みについては、お店のInstagramで随時発信されています。来店前にチェックしておくのがおすすめです。オンラインショップも開設予定なのでお見逃しなく。

