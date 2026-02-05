大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日時点で、今オフフリーエージェントになっているキケ・ヘルナンデス内野手と再契約には至っていない。ただ、ミゲル・ロハス内野手は時間の問題だと楽観視しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロハスはドジャースがキケと再契約すると確信している」としつつ、「キケとはずっと連絡を取り合っている。彼が戻ってくることに何の疑いもない。クラブハウスの全員が彼の復帰を望んでいる」という本人のコメントを紹介。

また、「間違いなく今抱えている怪我と、その治療・リハビリの状況が関係していると思う。シーズンの最初の数か月は戻ってこられないだろうが、僕は指をくわえて祈りながら、彼が戻ってきてくれることを信じている。彼がクラブハウスにとって、球団にとって、ファンにとって、そしてロサンゼルスという街にとってどれだけ大事な存在か、みんな分かっているからね。彼は僕たちと一緒にいるべきだし、それにふさわしい選手なんだ」とも口にしているという。

キケは今オフ左肘の手術を受けWBC出場も断念しているが、患部の回復具合をみながら慎重に復帰時期を探っているのかもしれない。

