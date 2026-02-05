老眼がつらい日は「目」より先に──《歩き》と姿勢で整える視界

老眼が気になり始めたら──まず《歩き》と「姿勢」を見直してみてください。
50代、60代になると、体の変化を感じる場面が増えます。
その中でも多いのが「目」です。
「最近、文字が読みづらい」
「夕方になると急に見えなくなる」
「老眼鏡をかけても楽にならない」
こうした声は、珍しくありません。
老眼は、加齢によって水晶体の弾力が低下する生理的な変化です。
この点は事実です。
《歩き》で水晶体そのものが若返るわけではありません。
ただし、ここで一つ整理しておきたいことがあります。
多くの人が困っているのは、
「老眼という現象」そのものではありません。
老眼によって生活が不便になることです。
新聞が読みづらい。
本を開くのが億劫になる。
目が疲れて集中できない。
この「不便さ」は、老眼だけで説明できない場合があります。
ここで大事な話があります。
人は、緊張していると近くも見えにくくなります。
近くを見るとき、目の中では毛様体筋が働きます。
この動きは、自律神経のうち、副交感神経が関わっています。
ところが、
仕事に追われる。
時間に余裕がない。
肩や首に力が入っている。
こうした状態が続くと、交感神経が優位になります。
すると、
「ピントを寄せる」
「元に戻す」
この切り替えが鈍くなります。
このとき起きているのは、
老眼が急に進んだことではありません。
緊張によって、本来できていた調節が出にくくなっている状態です。
だから、
「今日は特に近くがつらい」
「夕方になると急に読めない」
という日が出てきます。
さらに、緊張は目の潤いにも影響します。
涙の分泌も自律神経の影響を受けているからです。
目が乾くと、像が安定しません。
文字がにじみます。
老眼鏡をかけても疲れやすくなります。
老眼に、
眼精疲労やドライアイが重なると、
不便さは一段と強くなります。
ここで、もう一つ重要な要素があります。
それが「姿勢」です。
前かがみ。
頭が前に出た姿勢。
肩をすくめたままの姿勢。
この姿勢は、首や肩を常に緊張させます。
呼吸が浅くなります。
自律神経の切り替えも起きにくくなります。
結果として、
ピント調節。
目の潤い。
視覚の処理。
これらが同時に不利になります。
目が壊れているわけではありません。
それでも「見えるが疲れる」ことが起きます。
では、ここでなぜ《歩き》が出てくるのでしょうか。
歩行は、
体を前に運ぶ動作です。
同時に、体を立て直す動作でもあります。
歩くと、
頭が体の真上に戻りやすくなります。
胸が開きます。
呼吸が深くなります。
視線が足元だけに固定されません。
《歩き》は、
緊張をほどきます。
姿勢を整えます。
自律神経の切り替えを助けます。
実際、生活習慣への介入によって、
眼精疲労や見えづらさといった
「目の自覚症状」が軽減したという報告もあります。
その中には、身体活動量の増加が含まれていました。
水晶体が若返ったわけではありません。
それでも、
見えづらさの体感が軽くなる余地はあります。
ここが大切なポイントです。
はっきりさせておきます。
《歩き》は老眼を治すものではありません。
ただし、
老眼に重なっている緊張や疲労を下ろし、
老眼がつらくなりすぎない体を整えることはできます。
若返りとは、年齢を戻すことではありません。
夕方でも文字が追える。
本を読むのが苦にならない。
そうした小さな快適さを取り戻すことです。
やることは難しくありません。
「スマートフォンを見ずに」歩きます。
「遠くを見て」歩きます。
「肩の力を抜いて」歩きます。
それだけで、
目にとって不利な条件が一つずつ外れていきます。
老眼は、体からのサインです。
同時に、体の使い方を整える合図でもあります。
《歩き》と「姿勢」を味方につけることで、
50代、60代からの毎日は、
もう少し穏やかで、軽やかになります。
（上野 由理：美脚専門家）