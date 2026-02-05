ピクセラは12月24日、グループ会社のA-Stageとの共同ブランド「Re・De(リデ)」より、次世代スマートリングの新モデル「Re・De Ring Gen2」(2万9,800円)を発売した。

Re・De Ring Gen2 各色

同商品は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態、血管年齢を可視化できる次世代型のスマートリング。

新モデルでは、バッテリー持続時間が従来より約2日間向上し、センサー刷新により心拍数の測定精度も飛躍的に高まった。

さらにポイ活アプリ「EveryPoint」とも連携したことで、健康管理しながらポイ活も可能になった。歩数などの目標達成に応じてAmazonギフトカードなどに交換可能なポイントが貯めることができる。

ポイント交換先一覧

独自開発のMoveSense AIによる自動運動検出や詳細な睡眠分析機能も搭載した。合計睡眠時間、レム睡眠の割合、心拍数といった睡眠データを総合的に分析し、コンディションを可視化する。

Sleep Mentor(睡眠アドバイス)

カラーバリエーションは従来モデルを踏襲し、サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラックの3色を展開する。

発売記念として、「EveryPoint」アプリ連携で100,000ポイントを付与するキャンペーンも実施している。