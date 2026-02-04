3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場予定の、侍ジャパン選手について1月26 日(月)に発表した29名に加えて、残りの1名が吉田正尚選手(レッドソックス）に決まり、代表30人が出揃う。

なお、最終の公式選手ロースターは、日本時間 2月6 日(金)に「World Baseball Classic, Inc.(WBCI)」より発表される予定。

WBC日本代表は以下の通り。

＜投手＞

1 松井 裕樹（パドレス) ☆3大会連続3回目

「侍ジャパンに選出していただいたこと、光栄に思います。大会ではチームの優勝のためにいつでもどこでも投げるつもりで準備したいと思っています」

13 宮城大弥（オリックス）☆2大会連続2回目

「侍ジャパンのメンバーに選んでいただき、とても光栄ですし、同時に身が引き締まる思いを感じています。日本を代表する責任、プレッシャーはありますが、日本の世界一に貢献できるようにしっかりと準備していきたいと思います」

14 伊藤大海（日本ハム）☆2大会連続2回目

「代表メンバーに選出していただき、大変光栄です。素晴らしい選手の皆さんと共に、日の丸を背負ってプレーできることを誇りに思います。自分らしく、どんな場面でも全力で相手に立ち向かい、日本の強さを世界に示せるよう力を尽くします」

15 大勢（巨人）☆2大会連続2回目

「2023年の前回大会での経験は、自分の野球人生の中でとても大きな財産になっています。今回再び、各国、地域を代表する選手が集まる最高の舞台で、日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄です。日本の連覇のために全力で腕を振ります!」

16 大谷翔平（ドジャース）☆2大会連続2回目

17 菊池 雄星（エンゼルス）☆初出場

「日本代表として WBC に出場できることを大変うれしく思います。チームでは年齢的にも上の立場になると思いますが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振ります。久しぶりに日本のファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみに、万全の準備をして大会に臨みます」

18 山本由伸（ドジャース）☆2大会連続2回目

「再び日の丸を背負うことに、身が引き締まる思いです。WBC を戦うためのコンディションを作るために、このオフにしっかりとトレーニングを積んできました。素晴らしいチームメイト、頼もしいスタッフの皆さんと一丸となって、一番を目指します」

19 菅野智之（FA）☆2大会ぶり2回目

「今回、日本代表に選出していただき、大変光栄に思うと共に、再び日の丸を背負い戦う重圧を感じ、身の引き締まる想いです。他国も含めて凄いメンバーが出場すると思うので、チームのために自分の与えられた役割を全うし、団結して世界一を勝ち取りたいと思います。日本のファンの皆さん、ご声援よろしくお願いします」

26 種市篤暉（ロッテ）☆初出場

「2023 年の時もサポートメンバーとして選んでいただき、強化試合などで登板をする素晴らしい経験をさせていただき、その時、チームにすごい特別な空気、緊張感を感じました。世界一になったチームをテレビやニュースなどで見ながら、次は僕がメンバー入りをしたいと思いながらこれまでの日々を過ごしてきました。今回、自分のピッチングを評価していただき、こうやって選んでいただき大変光栄に思います。マリーンズの代表として、日本野球の代表としてチームの勝利、世界一連覇に貢献したいと思います。頑張ります!」

28 髙橋宏斗（中日）☆2大会連続2回目

「WBC 日本代表への選出、大変光栄に思います。日の丸を背負うことに責任を持ち戦っていきます。チームの勝利のために何ができるかを考え全力を尽くし、目一杯腕を振りたいと思います。そしてもう一度世界一をとれるように頑張ります！」

47 曽谷龍平（オリックス）☆初出場

「代表メンバーに選んでいただいて、“野球をしてきてよかったな”という思いを一番初めに感じました。日本の代表として自信と覚悟を持ってプレーしていきたいと思いますし、チームの勝利に貢献できるように精一杯頑張ります」

57 北山亘基（日本ハム）☆初出場

「日本に生まれ日本に育ち、これまで野球を通じて沢山の事を学ばせていただきました。今大会では、これまでの学びを全てぶつけたいと考えております。日本の皆さんに喜んでいただけるよう、全身全霊で臨みます」

61 平良海馬（西武）☆初出場

「このたび WBC 日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投げたいです。日本の勝利に貢献できるよう全力を尽くします」

66 松本裕樹（ソフトバンク）☆初出場

「まず、WBC という大舞台で日本代表に選んでいただいたことを嬉しく思います。日の丸を背負う責任感というものは大きいですが、そこを力に変えて自分のピッチングができればと思います。しっかりと自分の役割を果たし、世界一になれるように頑張ります」

69 石井大智（阪神）☆初出場

「他球団にも素晴らしい選手が多い中で、今回 WBC のメンバーに選んでいただき、光栄に思います。今まで感じたことのないプレッシャーや不安など様々あると思いますが、WBC 連覇に向け、少しでも力になれるように、そして自分の成長に繋げられるように精一杯頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」

＜捕手＞

4 若月健矢（オリックス）☆初出場

「WBC 日本代表のメンバーに選んでいただき、大変光栄に思います。チームの勝利に少しでも貢献できるように、全力で準備をして大会に挑みたいと思います」

12 坂本誠志郎（阪神）☆初出場

「この度、ワールド・ベースボール・クラシック日本代表メンバーに選出していただき、大変光栄です。日本代表の一員である責任と誇りを持ち、チームの勝利に貢献できるよう全力で準備し、戦いたいと思います」

27 中村悠平（ヤクルト）☆2大会連続2回目

「前回の大会に引き続き、今回も WBC 日本代表として、戦う機会をいただけたことを心より光栄に思います。年齢を重ねて培った経験を活かし、チームの一員として少しでも力になれるよう全力を尽くしてまいります。前回大会優勝の日本代表としての誇りを胸に、最後まで戦います。応援よろしくお願いします」

＜内野手＞

2 牧秀悟（DeNA）☆2大会連続2回目

「大変光栄なことで、2023 年に引き続き選んでいただき、本当に嬉しいです。前回大会を超える大会にしたいと思いますし、連覇を目指す一員として、今度は戦力として戦えるように、頑張っていきます。そして、ベイスターズの代表としていい結果を残して、いい報告ができるように、日本代表として戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」

3 小園海斗（広島）☆初出場

「選んでいただき光栄に思います。WBC という初めての舞台で自分らしい積極的なプレーが出来るようにしっかり準備して、勝ちにこだわり世界一に貢献出来るように頑張ります。メジャーの選手もたくさん参加しますし、何か吸収して成長したいです。熱いスクワット応援よろしくお願いします」

5 牧原大成（ソフトバンク）☆2大会連続2回目

「前回大会に続いて選出していただいたことに感謝しています。背負うものは大きいですが、自分のスタイルで思い切っていければと思います。連覇をし、日本野球の強さと魅力を知ってもらえるように頑張っていきます。すでに前回同様かなり緊張が高まっていますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」

6 源田壮亮（西武）☆2大会連続2回目

「このたび WBC 日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日本を代表するメンバーの一員として、身の引き締まる思いです。自分に求められる役割をしっかり理解し、チームの勝利につながるプレーを一つひとつ積み重ねていきたいです。日の丸を背負う責任を忘れず、日本のために全力で戦います」

7 佐藤輝明 （阪神）☆初出場

「この度は、日本代表に選んでいただき大変光栄です。日の丸を背負って夢の舞台である WBC を戦える喜びと誇りを胸に自分の役割を全うし、全力で頑張ります」

25 岡本和真（ブルージェイズ）☆2大会連続2回目

「ファンの皆さん、こんにちは。トロント・ブルージェイズの岡本和真です。前回大会に続き、世界中の野球ファンが楽しみにしている、WBC に出場できることを嬉しく思います。井端監督をはじめ、ジャイアンツで共に戦ったメンバーもチームにいるのは心強いですし、大会連覇を目指してチームの勝利のために、しっかり調整して臨みたいと思っています。たくさんの応援よろしくお願いします。また東京ドームでお会いしましょう」

55 村上宗隆（ホワイトソックス）☆2大会連続2回目

「今回も侍ジャパンの一員として戦えることを、心から誇りに思います。WBC は僕にとって特別な大会です。前回大会で味わった感動と興奮を胸に、日本の世界一のために全力を尽くす覚悟です。移籍初年度という非常に重要な時期ではありますが、快く送り出してくれたチームの深い理解に心から感謝しています。新しい環境での挑戦も始まりますが、まずは侍ジャパンの勝利に貢献し、日本の野球の素晴らしさを世界に証明できるよう、一打席一打席に魂を込めてプレーします。日本のファンの皆さんの熱い声援が力になります。応援よろしくお願いします」

＜外野手＞

8 近藤健介（ソフトバンク）☆2大会連続2回目

「WBC という大舞台で、また日の丸を背負って戦えるということを嬉しく思います。今大会は連覇というところが目標となりますし、そこに向けて力になれるようにしたいです。日本代表に選出していただいたことに感謝と責任感をもって全力で戦っていきます。そして、翔平(大谷選手)にはもう一度頑張ってもらいましょう」

20 周東佑京（ソフトバンク）☆2大会連続2回目

「まず、日本代表に選出していただいたことに感謝したいです。しっかりと自分の持っているパフォーマンスを発揮し、連覇できるように自分の役割を果たしていければと思います」

23 森下翔太（阪神）☆初出場

「選出していただいて、光栄な気持ちでいっぱいです。目標でもあった大会なので、すごくワクワクしていますし気が引き締まっています。世界一を取れる様にチームの為に必死にプレーしていきたいと思います」

34 吉田正尚（レッドソックス）☆2大会連続2回目

「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます」

51 鈴木誠也（カブス）☆2大会ぶり2回目

「前回出られなかった悔しさもあり、今年は出場できるようにしっかり体を作っていきます。また、みんなで日本を背負って戦えることを光栄に思います。チームのため、そして日本のために全力で頑張ります」