今日は2026年2月4日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>かに座（蟹）：6月22日～7月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲の良い友達と電話をしたりする時間を作るのがオススメ。嬉しい情報も入ってくるでしょう。
-
恋愛運：☆☆☆☆
誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。
-
金運：☆☆☆
｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付き合いの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。
-
仕事運：☆☆☆
主張するよりも、聞き役に回ることを大切にするといい日。すると、結果的には自分の話を聞いてもらうこともできて、仕事が順調に穏やかに進んでいきます。普段はあまり話さない人に声をかけてみるのも、運気UPに！
-
健康運：☆☆☆
今日はわくわくすることで日ごろの疲れが吹っ飛びそう。例えばドライブなどに友人を誘って、今まで行ったことのない観光地を訪れてみてはいかがでしょうか。爽快な気分は日々の気持ちを前向きに整えてくれるでしょう。
- ラッキーアイテム：ボディクリーム
- ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>うお座（魚）：2月19日～3月20日
-
総合運：☆☆☆☆☆
あなたの発言や行動に、周りから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。
-
恋愛運：☆☆☆
恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。
-
金運：☆☆
人付き合いで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。
-
仕事運：☆☆☆
これまで以上に多くの人が、あなたの能力を認めてくれそうな運気です。仕事の成果だけでなく、気軽で楽しいコミュニケーションも、認めてもらえるきっかけに。雑談や笑い話も、たくさんしていいのだと思っていてください。
-
健康運：☆☆☆☆☆
健康的で活力に溢れる1日。粘り強く、物事と正面から向き合うことができます。今日大きな仕事を与えられたら、それはチャンスだと思ってください。精一杯取り組むことができれば必ず成果が得られるでしょう。
- ラッキーアイテム：香水
- ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>おとめ座（乙女）：8月23日～9月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
今日、最初の1歩を踏み出したことが、大きく発展していく可能性がある運気です。「ちょっと難しいかな」と考えていたことにも、思い切って着手してみましょう。周りが驚くような発言や行動も運気を生かす秘訣。
-
恋愛運：☆☆☆☆
これまで想像だけに留めていたことを行動に移すと、嬉しいことがありそうな恋愛運の日です！「こうしたら、こうなるかも」と、イメージしていたけれど勇気が出なかった、そういうことがあるのなら思い切ってGO！
-
金運：☆☆☆
今日は、買い物にツキがありそう。欲しかった物や気になっていた物を、想像以上に低価格で手に入れることができるかもしれません。いくつか買いたいアイテムがあるのなら、一番長く使えそうな物だけに的を絞るといいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
温めてきた計画、タイミングを見計らっていたことは、今日動き出すのがベスト！想像よりもはるかに大きく発展してきそうです！周りに協力を求めるときには、何を考えているのか、包み隠さずにすべて話すことがポイント。
-
健康運：☆☆☆
今日のあなたは感情的になりやすく、ストレスが溜まりやすい1日。人に会うときもイライラが顔に出てしまい、つまらない損をしてしまいそう。今日はなるべく余計なことは考えず、リラックスして過ごしましょう。
- ラッキーアイテム：アニマルプリント
- ラッキーカラー：ホワイト
<4位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆☆
周りの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。
-
恋愛運：☆☆☆☆
自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。
-
金運：☆☆☆☆☆
願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。
-
仕事運：☆☆
あなたのサポートのおかげでキラリと輝ける人がいそう！今日は、支え役に徹するつもりでいるといいでしょう。想像以上に感謝されるはず。また、真心を持って人に接するあなたを評価してくれる人もちゃんといますから、安心してください。
-
健康運：☆☆☆☆
今日のあなたは生き生きしていて、他人からは魅力的に見えるでしょう。ダイエットやシェイプアップでさらに魅力をアップさせましょう。他人のアドバイスに答えるなど、他人のために尽くすのも今日がベストです。
- ラッキーアイテム：充電器
- ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>おひつじ座（牡羊）：3月21日～4月19日
-
総合運：☆☆☆☆
毎日の習慣になっているものに何か変化をつけてみると、気分も運気もグンとアップする1日。普段とは違う道を歩いたり、いつもは選ばない食べ物を試してみたりするのもいいでしょう。難しいことではなく、簡単にできることがポイント。
-
恋愛運：☆
恋の相手の発言や態度に「許せない」と感じたり、恋の現状に「これではダメだ」と落ち込んだりするかも。まずは、時間が経てば気分は変わるのだと受け止めて。今日のところは、深く考えないくらいがちょうどいいでしょう。
-
金運：☆☆☆☆
今後の経済状況を豊かにする情報が舞い込んできそうな運気！大切なのは、待っていないこと。自分から情報を探す行動を起こしてください。これまでとは違う稼ぎ方を考えてみると、より有益な情報にたどり着けそうです。
-
仕事運：☆☆☆
真剣に取り組めば、自分で感じる以上に能力がUPする1日です。まずは力をつけたいと思っている仕事に、できるだけ多くの時間を使いましょう。そして、自分よりも経験値や能力が高い人から、素直に教わる姿勢を見せるのがポイント。
-
健康運：☆
元気が出ない日。頭がボーッとしたまま何事にも集中できず、つまらないミスをおかしてしまいそうです。大きい仕事や家事は後回しにし、明日に備えて十分な休息と栄養をとるように心がけましょう。
- ラッキーアイテム：ジャケット
- ラッキーカラー：ネイビー
<6位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日
-
総合運：☆☆☆
日頃の自分の頑張りを、今日は思い切り褒めたりねぎらったりしましょう。すると、今の自分に自信が持てて、これからの自分に希望を抱ける運気です。ひとりで好きなことを思い切りするか、ごく親しい人とのおしゃべりがオススメ。
-
恋愛運：☆☆☆
どんな相手とどんな恋愛をしたいのか、どんな魅力を身につけたいのか。それを自分の中で再確認すると、思っている以上に輝きが増す日です。また、できることは早速行動に移してください。恋の進展へと一歩近づけるはず。
-
金運：☆☆☆
今日のお金の使い方次第で、お金との縁をとても強くできる運気です。大切なのは、自分自身に厳しくなること。まずは朝のうちに、今日1日の予算を明確にしてください。そして、それを必ず守る過ごし方をするといいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆
目標の達成が見えてきたり、｢いつか、やってみたい｣と、夢見ていた仕事と縁ができたりしそうな日です。何を目指しているのか自分の中で再確認し、周りの人にも話してみて。そして、続けてきた努力には、さらに力を入れると吉。
-
健康運：☆☆
今日のあなたは暗い色より明るい色を身に着けたほうがよさそうです。元気が出てはつらつと1日を過ごすことができるでしょう。明るく振る舞うあなたに好感が生まれ、友人関係がより一層深まるかもしれません。
- ラッキーアイテム：クリアファイル
- ラッキーカラー：カーキ