京都サンガF.C.は3日、明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。

“秋春制”移行に向けた特別大会であるJ1百年構想リーグは今月6日（金）に開幕。曺貴裁監督体制6年目を迎えた京都は地域リーグラウンドWESTに組み分けられており、開幕節ではヴィッセル神戸と対戦する。

開幕を間近に控える中、キャプテンにMF福岡慎平、副キャプテンにGK太田岳志、DF福田心之助、FWラファエル・エリアス、DF鈴木義宜が指名された。なお、昨夏のMF川﨑颯太（マインツ/ドイツ）、GKク・ソンユン（ソウルイーランド/韓国）の移籍に伴い、再編成されたリーダーグループの顔触れに変更はない。

昨季途中に新キャプテンに就任した福岡は、京都の下部組織出身の25歳。引き続き10番も背負うMFは、昨季のリーグ戦31試合に出場し3ゴール1アシスト。チームのJ1最高位となる3位フィニッシュに貢献していた。

また、昨季までのO.D（OUTSIDE DIRECTOR）から「チームに関するあらゆる局面、ピッチ内外で、意見を述べたり、吟味して提案したりできるサポート部隊。キャプテン、副キャプテンとともに、サンガの躍進に対して積極的発信をしていくグループ」と定義される、OG（オピニオングループ）に名称が変更となった役職にはMF奥川雅也とMF米本拓司に加え、MF齊藤未月、MF佐藤響の2名が新たに選出されている。