1月28日、東京都庁第一本庁舎にて、「『令和7年度東京都女性活躍推進大賞』贈呈式」が開催され、東京都の小池百合子知事が出席。女性活躍の先進事例となる企業・団体・個人を表彰しました。

『令和7年度東京都女性活躍推進大賞』贈呈式を実施

東京都では、女性の活躍推進について優れた取り組みを行っている企業や団体、個人を「東京都女性活躍推進大賞」として表彰。本賞は平成26年度の創設以来、これまでに500件近くの応募を集め、100を超える企業・団体等が受賞しています。

そして今年度は、事業者部門で過去最多の60件、地域部門で12件の応募があり、合計72 件の応募の中から11の企業・団体・個人を選出。

「事業者部門」では、テレビ番組と映像コンテンツの制作を行う株式会社白川プロ、製造業のテルモ株式会社、金融業の株式会社オリエントコーポレーションが大賞を受賞。「地域部門」では、重症心身障がい児を対象とした通所支援施設及び重症心身障がい児と家族、支援者のコミュニティ運営を行う特定非営利活動法人 EPOが大賞を受賞しました。

「事業者部門」大賞を受賞した株式会社白川プロ

「事業者部門」大賞を受賞したテルモ株式会社

「事業者部門」大賞を受賞した株式会社オリエントコーポレーション

「地域部門」大賞を受賞した特定非営利活動法人 EPO

第12回目の開催となった今回の「『令和7年度東京都女性活躍推進大賞』贈呈式」では、小池都知事が直接、受賞団体を表彰し、「受賞されました皆さま、本当におめでとうございます!」と、祝辞を送りました。

続けて小池都知事は、「事業者部門におきましては、過去最多の応募をいただきまして、本当に幅広い業界で女性活躍の取り組みが加速しているな、と感じているところ。大変うれしく思っております」と、笑顔でスピーチ。「人口の半分を占める女性、その女性こそが社会を変える原動力になっていきます。女性が輝くことは、すなわち男性が輝くことにつながってまいります。さらに、この男性の力も大きく引き出されて、そのことが社会全体を前進させると、このように確信しております。東京都では、女性活躍の輪“Women in Action(WA)”の取り組みを、日本全体に広げていきたいと考えております。そして、全国で初めて、女性活躍推進条例も成立しております。これからしっかりとそれらを動かしていきたい考えです」と話していました。

贈呈式の様子

スピーチを行う小池都知事