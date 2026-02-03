シェフィールド・ユナイテッドは2日、マンチェスター・シティからイングランド代表MFカルヴィン・フィリップスがレンタル加入することを発表した。契約期間は2025－26シーズン終了までとなっている。

現在30歳のK・フィリップスはボランチを主戦場とするプレーヤーで、2014－15シーズンにリーズでプロキャリアをスタートさせた。マルセロ・ビエルサ監督（現：ウルグアイ代表）のもとでブレイクし、プレミアリーグ復帰に貢献すると、2020年9月にはイングランド代表デビュー。2022年にはマンチェスター・シティへのステップアップを果たした。

しかし、ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームでは主力に定着できず。初年度こそ公式戦21試合に出場したが、2023－24シーズン後半はウェストハム、翌シーズンはイプスウィッチにレンタルで放出され、今シーズンはここまで1試合の出場にとどまっている。

K・フィリップスの新天地となったシェフィールド・ユナイテッドは2023－24シーズンのプレミアリーグを最下位で終えてチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）に降格。昨シーズンは3位で昇格プレーオフに進出したが、今シーズンはここまで24チーム中17位に低迷している。

