アブレウは、2020年にニューヨーク・ヤンキースでメジャーデビュー。150キロ超の直球とシンカーを武器にリリーフとして活躍し、MLB4年間で通算108試合に登板。6勝5敗、1セーブ、8ホールド、防御率4.58の成績を残した。



2024年には埼玉西武ライオンズに入団し、52試合登板で2勝5敗、28セーブ、11ホールド、防御率2.39の成績を残したが退団。昨季は米球界に復帰し、3Aでは17試合に登板したがメジャー昇格の機会はなかった。



アブレウは、キャンプ3日目に初めてブルペン入り。セットポジションから1球1球確かめるように、力を入れた投球を披露した。



31日に行われた入団会見では、これまでのリリーフではなく先発での登板希望を明言。キャンプや今後のオープン戦などで適性を見極め、首脳陣が実績十分のリリーフ右腕の起用法をどのように決断していくか、注目される。

























