アールキュリエル「Automobile Legends」が示した、クラシックカー・オークションの新たな「解」

パリの冬の風物詩といえば、世界最大級のクラシックカー見本市「レトロモビル」である。世界中から愛好家が集い、熱気と喧騒に包まれるその祭典は、たしかに素晴らしいエネルギーに満ちている。 しかし、Artcurial Motorcars（アールキュリエル・モーターカーズ）を率いるマネージング・ディレクター、マチュー・ラムール（Matthieu Lamoure）は、2026年の幕開けにあたり、あえてその「中心」から距離を置くという決断を下した。

【画像】メルセデス・ベンツ300SLガルウィングやフェラーリF92A、ティレル018ほか、ストーリーと真正性に裏打ちされたクラシックカーの数々（写真32点）

「レトロモビルの会場は素晴らしい熱気に満ちているが、真のコレクターが今求めているのは、もっと静謐で、車と対話できる時間」

彼が新たな舞台として選んだのは、凱旋門からほど近い高級ホテル「ザ・ペニンシュラ・パリ」の地下駐車場。パリのホテルの駐車場では最大の広さを誇る。まるで秘密基地のような隠れ家的なロケーションだ。 そこで開催されたオークション「Automobile Legends」は、出品台数をわずか70台あまりに絞り込むという、極めてキュレーションの効いたものだった。マチュー氏はその意図をこう語る。

「台数を追う必要はない。必要なのは、一台一台に宿る『物語（Story）』と『真正性（Authenticity）』だけ」

彼のこの言葉が、単なる理想論ではなく、現在の市場が求めている「正解」であったことは、1月27日のオークション結果が如実に証明することとなった。

「物語」と「オリジナル」への高額回答

アンヌ＝クレール・マンディーヌ（Anne-Claire Mandine）によるハンマーが振り下ろされるたび、会場には驚きと納得の拍手が響いた。この日、わずか数時間のセールで記録された総落札額は1500万ユーロ（約30億円）。この数字は、コレクターたちが何を基準に車を選んでいるかという、現在の市場トレンドを鮮烈に映し出している。

その象徴となったのが、この日のハイライトである1956年式 メルセデス・ベンツ 300 SL ”ガルウィング”だ。 440万7800ユーロ（約8億8000万円）という、同モデルの世界記録を樹立したこの個体は、ピカピカにレストアされた車ではない。新車時から同じ塗装、同じ内装を保ち、さらにはスポーツ・エンジン（NSL）などの希少なオプションを備えた「未再生原形車」であった。 過度な化粧を施された個体よりも、歴史の風雪に耐え、オリジナルの状態を維持した個体にこそ最高の価値が付く。これは近年のトレンドであったが、今回の結果によってその傾向は決定的なものとなったと言える。

また、「物語（Story）」への評価も著しい。 ジャン・アレジがステアリングを握ったフェラーリ F92A（291万2800ユーロ / 約5億8000万円）や、彼のデビュー戦のマシンであるティレル 018（83万4400ユーロ / 約1億6000万円）の高額落札は、単なるマシンの性能や戦績だけでなく、「誰が愛し、どのようなドラマがあったか」というストーリーそのものに価値が見出された結果だ。

「エモーショナル」な選択

一方で、今回のオークションは、いわゆる「ブルーチップ（伝統的な名車）」だけの独壇場ではなかった。 1974年のアルピーヌ・ルノー A110 SC（17万8800ユーロ）や、1992年のアルピーヌ A610 アルベールビル（9万7744ユーロ）がそれぞれ世界記録を更新したことは、フランス車、そして90年代前後の「ヤングタイマー」への再評価が加速していることを示している。 また、1998年式 ホンダ NSX-Tが14万ユーロを超え、ランチア・デルタ・インテグラーレ Evo 2が13万ユーロを超えるなど、かつて我々が憧れた「ネオ・クラシック」世代のスポーツカーたちが、今や立派なコレクターズ・アイテムとしての地位を確立したことも見逃せない。

極めつけは、1968年式 ルノー4L（キャトル）のオープンモデルが9万5360ユーロ（約1900万円）という記録的な価格で落札されたことだろう。大衆車であっても、そこに極上のコンディションと愛すべき来歴があれば、宝石のような価値が認められるのだ。

パリ・クラシックカー・ウィークの幕開け

「アールキュリエルは、ペニンシュラ・パリでのセールを通じて明確なメッセージを送りました。それは、最も象徴的な車たちを、特別な場所で祝福するということです」

オークション終了後、マチュー・ラムール氏はそう総括した。 世界的な不透明感が漂う経済状況下にあっても、真に歴史的価値があり、人々の感情を揺さぶる（Emotional）車には、国境を超えて資本が集まる。今回の成功は、アークリエルの慧眼（けいがん）と、グローバルなコレクターカー市場の力強いバイタリティを改めて印象づけるものとなった。

ペニンシュラの静謐な空間で交わされた熱狂。それは、これからのクラシックカー・シーンが「量より質」、そして「スペックより物語」へと、より成熟したフェーズへ移行していくことを告げるファンファーレだったのかもしれない。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI