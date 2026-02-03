ウェストハムは3日、チェルシーからフランス代表DFアクセル・ディサシがレンタル加入することを発表した。契約期間は2025－26シーズン終了までとなっている。

現在27歳のディサシは母国のパリFCでプロキャリアをスタートさせ、スタッド・ランスとモナコを経て2023年夏にチェルシーへ活躍の場を移した。初年度はセンターバック（CB）や右サイドバック（SB）を主戦場に公式戦44試合に出場したが、エンツォ・マレスカ前監督就任後は序列が低下し、昨年2月にはアストン・ヴィラへレンタル移籍。同年夏には新天地が見つからず、以降はトップチームの練習に参加できずに別メニューに励んでいた。

同じくロンドンを本拠地とするウェストハムへの移籍が決まったディサシは、クラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを示している。

「ここに来られたこと、そしてこのチャンスを得られたことを非常に嬉しく思う。試合に出て戦う準備はできているよ。ここ数カ月間の僕の状況はすでに知られていると思うが、とにかくピッチに戻って試合の臨場感を味わい、チームに貢献したい」

「クラブはピッチで実力を発揮する機会を僕に与えてくれた。ここにいるすべての人々と話が、彼らが本当に僕のことを必要としてくれていると感じたよ。だからこそ、今日ここにいるんだ。刺激的な挑戦になるだろう。クラブが本来あるべき姿でないことは理解しているが、僕はチームを助け、目標を達成し、全力を尽くすためにここにいる」

一方、保有元のチェルシーは「ロンドン・スタジアムへのレンタル期間中、アクセルを全力でサポートしていきたい。アクセル、幸運を祈る！」とエールを送っている。

【動画】ディサシの新天地はウェストハムに決定！