マイナビは2026年1月30日、「2025年12月度 中途採用・転職活動の定点調査」の結果を発表した。企業調査は2026年1月5日～8日、従業員数3人以上の企業に所属し、中途採用業務を担当している人の中で、前月採用活動を行った、または今後3か月で採用活動を行う予定の807人を対象にインターネット調査形式で行われた。また、個人調査は従業員数3人以上の企業に所属している全国の20～50代の正社員の中で前月転職活動を行った、または今後3か月で転職活動を行う予定の1,375人(3か月以内に中途入社した人を除く)を対象にインターネット調査形式で行われた。

企業の中途採用活動動向

2025年12月の企業の中途採用活動実施率は41.7%という結果に。前月比2.0pt増、前年同月比0.5pt増であった。また、2025年平均は40.3%となり、前年平均(41.9%)から1.6pt減となった。

業種別の実施率では、「IT・通信・インターネット」が最も高く56.4%。次いで「医療・福祉・介護」が48.0%となった。

個人の転職活動動向

2025年12月の正社員の転職活動実施率は4.1%。前月比0.3pt増、前年同月比0.7pt増となった。また、2025年平均は3.6%となり、前年平均から0.1pt増加した。

転職活動実施率を年代別にみると、2025年12月は20代がもっとも高く6.2%、次いで30代で4.8%という結果に。

冬季賞与について(企業向け調査)

冬季賞与を支給している割合は88.7%。従業員規模が大きいほど割合は高い傾向に。また、前年と比較すると全体で0.7pt減少した。

前年と比較した支給額の変化を見ると、支給額は「前年より増加した」が48.6%、「変わらない」が43.3%、「減少した」が8.1%という結果に。前年と比較すると「前年より増加した」が全体で1.4pt増加していた。

冬季賞与について(個人向け調査)

冬季、賞与があった割合は66.6%。賞与の平均額は88.0万円であった。

この冬の賞与額についての考えに近いものを尋ねたところ、「どちらかと言うと少ないと感じる」(28.9%)と「少ないと感じる」(22.7%)を合わせて「少ない」と回答した人は51.6%となった。

上記の問いに対し「どちらかと言うと少ないと感じる」または「少ないと感じる」と回答した人にその理由を尋ねたところ、トップの回答は「世間一般の平均値と比べると少額(もらってないも含む)だから」(65.2%)となった。