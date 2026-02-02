渋谷が遊び場になるなんて、想像できますか？2月10日に開催される『FORTNITE SHIBUYAで、なにして遊ぶ？』決勝イベントは、人気ゲーム「フォートナイト」の中に再現された渋谷を舞台に、未来の都市と遊びを考える革新的なゲームアイデアコンテストです。著名な審査員やMCも登場し、一体どんなアイデアが飛び出すのか、今からワクワクが止まりません！この記事を読めば、あなたが渋谷の未来をどう楽しむか、新たなヒントが見つかるかもしれません。

フォートナイトで渋谷が未来を創る！？革新的なゲームアイデアコンテストの全貌

皆さんはゲームと聞いて何を思い浮かべますか？単なる娯楽？それとも、もっと大きな可能性を秘めたツールでしょうか？今回ご紹介するのは、後者の可能性を追求する、実にユニークなイベントです。

人気ゲーム「フォートナイト」の中に再現された "FORTNITE SHIBUYA" を舞台に、未来の「遊び」と「都市」のアイデアを競い合う社会課題解決型ゲームアイデアコンテスト 『FORTNITE SHIBUYAで、なにして遊ぶ？』 。その決勝イベントが、来る2026年2月10日（火） に渋谷ストリームホールで開催されます！

このイベントの最大のポイントは「社会課題解決型」であること。つまり、フォートナイト内に再現された渋谷の街を舞台に、ごみ問題や環境保全、地域の活性化、コミュニティ形成など、私たちの身近にある様々な課題をゲームのアイデアを通じて解決しようという壮大な試みなんです。

フォートナイトは単なるバトルロイヤルゲームではなく、プレイヤーが自由にマップを作成し、自分だけの遊び方をデザインできる「クリエイティブ」モードが非常に人気です。このイベントは、その無限の創造性を活かし、具体的な社会課題にアプローチしようという、まさにゲームの新たな可能性を切り拓く挑戦と言えるでしょう。ゲームが、単なるバーチャル空間の遊びに留まらず、現実世界の課題に光を当て、解決へのヒントを生み出す。これこそが、このコンテストが持つ最大の魅力であり、私たちが注目すべき点だと感じています。

未来を語る豪華審査員・MC陣が集結

この革新的なイベントを支えるのは、各界のプロフェッショナルたち。ゲーム、ストリーマー、都市、エンターテインメントといった多岐にわたる分野から、豪華な審査員とMCが名を連ねています。

審査員：多角的な視点でアイデアを評価

新兵えす / ゲーム実況者

YouTubeやTwitchで活躍する人気ストリーマーであり、eスポーツ講師としても多忙な新兵えすさん。メタバースマップ制作サポートも手がける彼女の視点から、ゲームとしての面白さやクリエイティブな発想がどのように評価されるのか、非常に興味深いです。

大木 浩介／東急株式会社 渋谷開発事業部 まちブランディング企画担当

渋谷のまちづくりを最前線で手がける東急の大木さん。10代の頃はレトロゲーム収集に夢中だったという意外な一面も。現実の都市開発とゲーム内のアイデアがどのようにリンクし、相互に影響し合うのか、その見解に注目が集まります。

Seita／ 学生eスポーツプレイヤー

現役高校生にしてeスポーツの最前線で活躍するSeitaさん。若者の視点、そして実際にフォートナイトをプレイするユーザーとしての実用的な視点から、どのような評価が下されるのか。リアルな「遊び」の感覚が審査にどう影響するのかが楽しみです。

水野 勇太／ 株式会社スクウェア・エニックス ゲームデザイナー／プロジェクトマネージャー

大手ゲーム会社で数々のタイトルを手がけてきた水野さん。ゲームデザインのプロとして、アイデアの独創性、実現可能性、そしてプレイヤーを惹きつける魅力といった、ゲームの本質的な部分を厳しくも温かく見守ってくれることでしょう。

MC：イベントを盛り上げるプロフェッショナル

数々のWeb番組を手がけ、累計再生数1億回を超えるライブ配信のプロフェッショナル。その軽快なトークで、熱い議論が交わされる決勝イベントをスムーズに進行してくれることでしょう。

ファイナリスト5チームが描く「未来の渋谷」

一次選考を突破したファイナリストは、個性豊かな5チーム。彼らがどんな「遊び」と「都市」の未来を描くのか、そのタイトルだけでも想像力が掻き立てられます。

（作品名: PUMPKIN CLEANUP）（作品名: THE FASHIONISTS IN SHIBUYA）（作品名: 渋谷バブバブルビート）（作品名: 渋谷タイムトラベラー）（作品名: 共創せよ！渋谷タンブルランブル）

「PUMPKIN CLEANUP」や「渋谷タイムトラベラー」など、タイトルからだけでもワクワクするようなテーマが並んでいますね。それぞれのチームが、どのような視点で社会課題を捉え、ゲームとして昇華させたのか。ライブプレゼンテーションで明かされる詳細が待ち遠しいです！

無料観覧！決勝イベントで未来を体感しよう

「こんなに面白そうなイベント、ぜひ見てみたい！」そう思ったあなたに朗報です。この決勝イベントは、なんと無料で一般観覧が可能なんです！これは見逃す手はありませんね。

フォートナイトやゲームに興味がある方はもちろん、都市開発、クリエイティブ、そして社会課題解決といったテーマに関心のある方なら、きっと刺激を受けること間違いなし。未来を考えるヒントが、ここに隠されているかもしれません。

決勝イベント概要

社会課題解決型ゲームアイデアコンテスト『FORTNITE SHIBUYAで、なにして遊ぶ？』決勝イベント2026年2月10日（火）

開場時間：15:00

イベント予定時間：15:30〜16:30

渋谷ストリームホール内イベントステージ

（東京都渋谷区渋谷三丁目21-3）

入場方法

無料の入場チケットを登録してください。

当日は、スマートフォンで入場チケットを提示し、渋谷ストリームホール内会場へ入場します。

会場内の所定の観覧場所へお越しください（観覧は先着順となりますので、お早めの来場がおすすめです）。

※その他観覧方法の詳細は、チケットサイトで必ずご確認ください。

イベントを支える強力なパートナーシップ

この大規模なコンテストは、東急株式会社と株式会社ゲームクリエイターズギルド（ゲームクリエイター甲子園） の共催、そして株式会社NHKエンタープライズ（神ゲー創造主エボリューション） の制作協力によって実現しています。

：渋谷をはじめとする沿線地域で「まちづくり」を事業の根幹に据え、長年にわたり人々の生活に密着した多様な事業を展開しています。今回のイベントは、リアルな都市空間とバーチャルなゲーム空間の融合を通じて、未来のまちづくりの可能性を追求する彼らの姿勢の表れと言えるでしょう。：プロ・アマチュア、学生・社会人を問わず、ゲームクリエイターが「学び合い」「語り合い」「教え合う」拠点を提供し、クリエイターの成長と活躍を支援しています。このイベントは、まさに次世代のクリエイターがその才能を発揮する絶好の機会を提供していると言えます。

「ゲーム」と「まちづくり」という一見異なる分野のトップランナーたちが手を取り合うことで、これまでにない価値が生まれる。この強力なタッグが、イベントの成功と、そこから生まれる未来への貢献を約束しているかのようです。また、本イベントは渋谷の街全体を会場に展開する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」にも参画しています。

ゲームの持つ無限の可能性を、未来のまちづくりや社会課題解決に活かそうとするこの取り組み。単なる流行りのゲームイベントでは終わらない、深い意義が込められています。2026年2月10日、渋谷ストリームホールで繰り広げられる「未来の渋谷」をぜひあなたの目で確かめてみませんか？私も会場で、新たなインスピレーションを受け取ることを楽しみにしています！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。