プレミアリーグ第24節が1日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとフルアムが対戦した。

マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック暫定監督就任後、第22節でマンチェスター・シティとのダービーマッチを制すると、前節のアーセナル戦でも勝利と、リーグ首位と2位を相手に連勝を達成している。この勢いを維持し、リーグ戦3連勝を達成することはできるか。

対するフルアムは、前節終了時点で6位リヴァプールと勝ち点「2」差の7位に位置。来季の欧州カップ戦出場権の獲得レースで優位に立つためにも、ここで上位相手に勝利したいところだった。

試合は、両チームが序盤からチャンスを作り、得点の気配を漂わせていく。すると16分、マテウス・クーニャがホルヘ・クエンカに倒され、マンチェスター・ユナイテッドはPKを獲得する。しかしVARが介入した結果、ファウルはボックスの外側であったとして、ボックス右外でのFKへと判定が覆る。キッカーのブルーノ・フェルナンデスが蹴ったボールは、ファーポストで待ち構えていたカゼミーロが頭で合わせ、マンチェスター・ユナイテッドが先制した。

その後は拮抗した展開が続き、互いになかなかシュートまで持ち込めない状況が続く。結局、これ以上スコアが動くことはなく、マンチェスター・ユナイテッドの1点リードのまま前半を終えた。

後半は、どちらも開始直後から決定機を作るという目まぐるしい展開が繰り広げられる。そうした中で次の1点を奪ったのはマンチェスター・ユナイテッドだった。56分、敵陣でのパスワークからカゼミーロがボックス内へ鋭いスルーパスを通すと、そこに走り込んだクーニャが右足を振り抜きゴール上にシュートを叩き込んだ。

2点ビハインドを背負うフルアムは、65分にFKを獲得。キッカーの蹴ったボールが壁にぶつかった後、ボックス内での混戦からクエンカが押し込んで1点を返す。しかし、VARの介入の結果、得点は取り消されてしまった。

ところが85分、スルーパスに反応したラウール・ヒメネスがボックス内へと走り込むと、ハリー・マグワイアのタックルがファウルと判定されてフルアムがPKを獲得。これをR・ヒメネスが自ら沈め、今度こそフルアムが1点を返した。

さらに後半アディショナルタイム1分、左サイドでボールを持ったケビンがライアン・セセニョンとのワンツーでボックス手前に侵入。右足で放ったシュートはゴール右上に吸い込まれた。

だが、試合はこれで終わらなかった。後半アディショナルタイム4分、敵陣右サイドでB・フェルナンデスがカルヴィン・バッシーと入れ替わってボックス内のベンヤミン・シェシュコにパス。そのシェシュコは反転してからシュートをゴールに突き刺した。マンチェスター・ユナイテッドが土壇場で再びリードを奪う。

試合はこのまま終了し、マンチェスター・ユナイテッドが3－2でフルアムに勝利。マンチェスター・ユナイテッドはキャリック暫定監督就任後、リーグ戦3連勝を達成し、リーグ4位の座をキープした。

両チーム共に次節は7日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはホームでトッテナム・ホットスパー、フルアムはホームでエヴァートンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 3－2 フルアム

【得点者】

1－0 19分 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－0 56分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－1 85分 ラウール・ヒメネス（フルアム）

2－2 90＋1分 ケビン（フルアム）

3－2 90＋4分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）

【動画】ベンヤミン・シェシュコの劇的決勝弾！