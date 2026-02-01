「食料品にかかる消費税を…」「働きたいシニアを評価してほしい」選挙によって“変わってほしい”ことは何？

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。1月26日（月）の放送では、会議テーマ「まさかの総選挙案件 〜ココが変わってほしい〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆70代でも働く気満々

僕が変わってほしいことは、年齢に関係なく「働きたい人は好きなだけ働ける社会」です。

70代前半の母は、製造業の現場で契約社員として30年ほど働いていましたが、昨年秋に年齢が理由で契約更新を見送られました。しかし、母は大きな病気をすることなく元気いっぱいで、「とにかく働きたい！ 今は仕事探しでハローワークに毎日行ってる」と働く気満々です。

人手不足で外国人労働者に頼らないと存続できない会社もあると聞きますが、母のように働きたいシニアも多くいらっしゃいます。年齢だけじゃなく、シニア世代のやる気も正当に評価してほしいなと思います。シニアの再雇用を増やせるように社会全体で力を入れてほしいです！ うちの母、性格は少しキツイけど、製造業の現場ならバリバリ使えますよ〜（兵庫県 40歳 男性）

◆食料品の税率は5％に

個人的には、食料品にかかる消費税を可能であれば、恒久的に5％に引き下げてほしいと思います。食費は、切り詰めることも可能ではありますが、毎日健康を維持して安心して生活するには、誰しもがためらうことなく、安心して食品を買えて、しっかり食事を摂れることが大切だと考えるからです。

各党が消費税に対してさまざまな公約を掲げていますが、減収した税金をどのように穴埋めしたり、別の分野でどのように増収して補填していくかも、きちんと説明をしてほしいです。各党が公約のメリットとデメリットをきちんと提示し、説明を聞いたうえで、自分でよく考えて「これなら日本の将来を託せる」と納得した党に投票したいです（埼玉県 49歳 女性）

