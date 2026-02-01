アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、プレミアリーグ通算300試合出場を達成した。

アーセナルは1月31日に行われたプレミアリーグ第24節でリーズと対戦。前半に2点をリードすると、後半にも2点を追加し、4－0でリーグ戦4試合ぶりの白星を手にした。

この試合にフル出場したライスは、これが記念すべきプレミアリーグ通算300試合出場目となり、プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）によると、27歳17日の同選手は、ウェイン・ルーニー氏（26歳58日）、ジェイムズ・ミルナー（26歳117日）、ギャレス・バリー氏（26歳247日）、ラヒーム・スターリング（26歳348日）に次いで、同リーグ史上5番目の若さで大台に到達したという。

記念すべき一戦で勝利を収めた試合後、ライスはイギリスメディア『スカイスポーツ』で「ここ3試合のパフォーマンスから、今日の勝利がどれほど大きな意味を持つかわかっていた。4－0で勝利できたことは僕たちにとって大きなものだ」と喜びを口にしつつ、次のように続けた。

「コントロールできることはコントロールできる。勝ち続けて、前進し続けなければならない。どうなるかは、どうなるかだ。今のところ、プレミアリーグでは首位に立ち、チャンピオンズリーグでも8戦に全勝した」

「現状に不満を言うことはできない。僕たちは非常に力強い位置にいるし、選手としても本当に優秀なチームだと自負している。どの試合もカップ戦のようなものだ。これからまだ長い4カ月が残っているけど、準備は万端だ。このまま前進して、全力を尽くしていきたいと思う」

【ハイライト動画】アーセナルがリーズに快勝！