金運を味方につけたいあなたへ──2月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、2月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 獅子座

予想外の波乱となる予感。ですが、大丈夫です。金運は転換点に入りました。これまでの流れが一掃され、静かに終わりを迎えます。あなたの玄関とデスク周りを整理整頓してみて。整えた心と行動に呼応するように、新しい豊かさの芽が健やかに育ち始めていくでしょう。

★ラッキーアクション

・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「パートナーシップ」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・ゴールドのチャーム

★幸運を引き寄せるヒント

・整える：ひとつ整理した瞬間、無駄が金運に変わります。

第11位 天秤座

漫然として停滞気味。ですが、現状を変える力は誰よりも強く働きます。必要なサポートが揃う流れに入っている今、もし迷っていることあるなら、専門家のアドバイスを受けるとGOOD。あなたの実力が正しく評価され、金運が穏やかに上昇する兆しが現れる模様。

★ラッキーアクション

・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「ロマンス」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・チェック柄のハンカチ

★幸運を引き寄せるヒント

・学ぶ：好奇心に従った瞬間、未来の収入への扉が開きます。

第10位 双子座

特別報酬もありそうな反面、金運の通り道に揺らぎがあり、焦りや無理な判断が流れを乱しやすいとき。あれもこれもと欲張りすぎると、ブレブレになる予感。ショッピングでは、同じものを2つ3つと買ってしまうことも。在庫の整理をしておくとムダが省けそうです。

★ラッキーアクション

・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「旅行や専門分野」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・メモ帳

★幸運を引き寄せるヒント

人に与える：分かち合った瞬間、巡り巡って豊かさが戻ります。

第9位 射手座

焦らないで。心の余白が整うほど金運が巡り、必要な恵みが自然と集まります。静かな努力が財の芽を育て、近いうちに確かな実りとして現れる予感。サイドビジネスや効率の良いスキマバイトは、利益を生み出す好材料に。キャンブルやゲーム課金は、ほどほどに。

★ラッキーアクション

・人生の方向性や生き方そのものを刷新する力を宿す、水瓶座の新月（金環日食）17日には、「レジャー」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・ブックカバー

★幸運を引き寄せるヒント

安心を選ぶ：心がほっとした瞬間、守られる金運が定着します。