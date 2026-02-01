吉日カレンダー 2026年2月版

2026年2月の開運カレンダーに掲載されている吉日は下記のとおり。

大明日:ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。

母倉日:縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。

一粒万倍日:開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。

天恩日:祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。

天赦日:年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。

巳の日:12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。

己巳の日:巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。

寅の日:人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。

鬼宿日:結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。

月徳日: 基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

2026年2月の代表的な開運日は、2月8日・21日・24日。

2月8日は、一粒万倍日、天恩日、友引と、結婚式・建築・引っ越し等、慶事に向く吉日が重なる開運日。宝くじや財布の購入、口座開設、貯金を始める日にもぴったりだという。開運旅行にも最適な日なので、欲しい運気に強い神社やお寺の参拝をメインにし、時間が許せば、写経体験や御祈祷を受けると、さらに運気がアップするとのこと。

一粒万倍日の影響をプラスにするため、交通機関や食事等の支払いは、現金一括がおすすめ。朝早くか、夕方になってからの行動開始が運を呼ぶという。

2月21日は、寅の日、月徳日、天恩日、大安が重なる開運日。地鎮祭や棟上げ、不動産の契約、引っ越しに向いている。建築や旅行、お金や買い物にもツキのある日なので、自分の金運を高めたり、ワンランク上の自分を目指す行動を心掛けるとよいという。旅先で良いものを見つけたら、購入するとラッキーにつながるとのこと。

大きな行事がない場合は、ぶらりと旅に出るのがおすすめ。できれば、毘沙門天様をお祀りする場に出掛け、金運や仕事運の向上を願うと良いという。

2月24日は大明日、友引に、60日に1度程度しか巡ってこないお金のラッキーデイ「己巳の日」が重なる開運日。できれば、この日にお祭りをしている神社やお寺に出向くことをすすめている。無理な場合は、仕事帰りに近くでお参りをしたり、帰宅後に公式サイトを拝むだけでもよいとのこと。

宝くじや財布の購入はもちろん、財布の整理やお金にまつわる部分の整理にも向いている。運動や習い事を始める日にもぴったりだという。