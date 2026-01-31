チャンピオンシップ第30節が1月31日に行われ、ストークとサウサンプトンが対戦した。

前節終了時点で12勝6分11敗の成績を残し、11位につけるストークと、9勝10分10敗の成績で15位に位置するサウサンプトンのゲーム。ストークに所属する瀬古樹、サウサンプトンに所属する松木玖生はともにベンチスタートとなった。

試合は序盤の10分、サウサンプトンがテイラー・ハーウッド・ベリスのスルーパスを起点に速攻へ移ると、抜け出したトム・フェローズからの折り返しをフィン・アザズが押し込み、アウェイチームが先手を取る。ストークは1点ビハインドで前半を終え、ハーフタイムに3枚替え。瀬古をピッチへ送り出した。

次の1点も、立ち上がりの時間帯に生まれた。53分、サウサンプトンは左コーナーキックを獲得すると、最後はゴール前で粘ったフリン・ダウンズが押し込み、リードを広げる。64分にはこの試合最初の交代カードで2枚替えを実施し、松木を投入した。

1点を追いかけるストークは82分、ペナルティエリア手前の位置でセカンドボールに反応した瀬古が、ダイレクトでミドルシュートを放つ。インサイドでコースを狙った一撃は、GKダニエル・ペレツにわずかにコースを変えられてポストに直撃。1点を返すには至らない。



試合はこのままタイムアップ。サウサンプトンがリーグ戦2試合ぶりの白星を掴み取った。ストークはこれで4戦未勝利となっている。

次節は2月7日に行われ、ストークは敵地でウェスト・ブロムウィッチと、サウサンプトンはホームでワトフォードと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ストーク 0－2 サウサンプトン

【得点者】

0－1 10分 フィン・アザズ（サウサンプトン）

0－2 53分 フリン・ダウンズ（サウサンプトン）