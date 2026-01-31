インテルが、リヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズの獲得に動いているようだ。30日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じた。

インテルでは、かねてより今冬の退団が噂されていたイタリア代表MFダヴィデ・フラッテージの移籍が決定的に。フラッテージは4000万ユーロ（約73億円）の買い取りオプションが付いた半年間のレンタルで、ノッティンガム・フォレストに加入することで合意に達したと報じられている。

インテルは同選手の後釜として、C・ジョーンズの買い取りオプション付きレンタルを目指し、リヴァプールとのクラブ間交渉を行っているようだ。C・ジョーンズ自身はすでに“ネッラズーリ”への加入に「OK」を出しており、インテルの金銭提示もクリアしている模様。あとはリヴァプールのゴーサインを待つ状況だと『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』は報じている。

1月30日に25歳の誕生日を迎えたC・ジョーンズは9歳からリヴァプールの下部組織に入団し、2019年1月に17歳でトップチームデビュー。これまで公式戦通算208試合に出場し、2度のプレミアリーグ優勝やリーグカップ優勝、1度のFAカップ優勝などを経験している。今シーズンはここまで公式戦29試合に出場しており、リヴァプールがシーズン途中に主力の退団を認めるかどうか注目だ。