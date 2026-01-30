Uber Japanは、地域に根ざしたクリエイターと共に、日本各地の移動課題や日常の移動シーンを描くコンテンツプロジェクト「ふるさと Uber」を開始した。

ふるさと Uber

同プロジェクトは、地方におけるリアルな移動体験を通じて、Uber Japanが地域社会における長期的なモビリティパートナーとして果たす役割への理解と信頼を深めることを目的に実施する。

札幌、仙台、熱海、加賀、京都、徳島、別府、沖縄の全国8地域にて、各地域に根ざした1,080万人以上のチャンネル総登録者数を持つクリエイターと連携。クリエイターの視点で地域を巡り、Uberの配車サービスが日常生活や観光、地域の移動をどのように支えているのかを、実体験に基づいて発信している。

YouTube動画は計8本。グルメや観光のほか、ドライバーとの会話を通じてインバウンド対応や高齢者の移動支援といった地方の課題解決についても紹介している。

実施後の調査では、動画接触者の好感度や利用意向が非接触者より約40%向上し、全国47都道府県で利用できることへの認知度も約25%向上した。今後も地域ごとのニーズに向き合い、持続可能な移動体験の提供を目指す。

■「ふるさと Uber」コンテンツ一覧

＜札幌＞

YouTube チャンネル名：北呑みふぇると酒場。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=jrXE_vQs7UA

＜仙台＞

YouTube チャンネル名：ながの社長のハッピーチャンネル

URL：https://www.youtube.com/watch?v=dVYV2E_pI5I

＜熱海＞

YouTube チャンネル名：伊豆のぬし釣り

URL：https://www.youtube.com/watch?v=a8GoGCUUuUs

＜加賀＞

YouTube チャンネル名：カズチャンネル/Kazu Channel

URL：https://www.youtube.com/watch?v=HqrtWTbKc

＜京都＞

YouTube チャンネル名：けーさんとたろー

URL：https://youtu.be/70CVLyclDbQ

＜徳島＞

YouTube チャンネル名：Satozaki Channel

URL：https://www.youtube.com/watch?v=UyuF67OagME

＜別府＞

YouTube チャンネル名：佐賀よかでしょう。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=ioMEBrVorww

＜沖縄＞

YouTube チャンネル名：ハイサイ探偵団の休日

URL：https://www.youtube.com/watch?v=pwo5dR-CkII