Uber Japanは1月20日、スマートフォンアプリ「Uber」でハイヤー車両を呼べる「Uber プレミアム」のサービスを、新たに愛知県(名古屋エリア)、山梨県(富士五湖エリア)、兵庫県(神戸エリア)の3エリアで開始した。

同サービスはこれまで、札幌市、東京23区、成田市、京都市、大阪市、福岡市といった主要エリアを中心に展開してきた。今回の提供開始により、全国で9都道府県での展開となる。

名古屋エリアでは、ビジネス需要に加え、今後の国際的なイベント開催や訪日客の増加を背景に、ビジネス利用やVIP送迎などに対応する上質な移動手段を提供する。観光地でもある富士五湖エリアでは、スーツケースやアウトドア用品などの「手荷物を伴う中長距離移動」のニーズに対応。京都・大阪に続く関西圏で3拠点目の展開となる神戸エリアでは、都市部での移動に加え、大人数での移動やスーツケースなど荷物を伴う移動、空港アクセスなど、より快適性が求められる移動ニーズに対応する。

サービス拡大に合わせ、利便性拡大のため、予約機能のキャンセルポリシーを改定した。予約のキャンセルの無料期間は、これまで乗車予定時刻の6時間前までだったが、今後は1時間前まで無料でキャンセルが可能となる。