チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズは現地時間28日に第8節（最終節）の全18試合が一斉開催された。

すでに決勝トーナメントへのストレートインを確定させていた2チームはいずれも勝利。首位アーセナル（イングランド）は、ヴィクトル・ギェケレシュ、カイ・ハヴァーツ、ガブリエウ・マルティネッリがネットを揺らしてカイラト・アルマティ（カザフスタン）を3－2で下し、圧巻の8連勝でリーグフェーズを締め括った。伊藤洋輝が先発出場した2位バイエルン（ドイツ）はジャマル・ムシアラの“復活弾”もあり、PSV（オランダ）に2－1で勝利している。

前節終了時点で4位のリヴァプール（イングランド）はカラバフ（アゼルバイジャン）に6－0で快勝。アレクシス・マック・アリスターの先制弾を皮切りに異なる5選手がネットを揺らした。遠藤航は途中出場している。トッテナム・ホットスパー（イングランド）は後半の2得点で堂安律が所属するフランクフルトを撃破。リヴァプールとトッテナム・ホットスパーは自力で決勝トーナメントへのストレートインを決めた。

前節終了時点でプレーオフ圏外の9位だったバルセロナ（スペイン）は5位に浮上。最終節では鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン（デンマーク）に鮮やかな逆転勝利を収めた。チェルシー（イングランド）は元指揮官のアントニオ・コンテ監督率いるナポリ（イタリア）を接戦の末に下し、8位から6位へ浮上。守田英正が途中出場したスポルティング（ポルトガル）は連勝を飾り、7位でベスト16進出を決めている。

また、ガラタサライ（トルコ）を下したマンチェスター・シティ（イングランド）が土壇場でストレートイン圏内の8位へ浮上。一方で、前節終了時点で3位だったレアル・マドリード（スペイン）はベンフィカ（ポルトガル）との撃ち合いに敗れて一気にプレーオフ圏の9位へ転落した。パリ・サンジェルマン（PSG）とニューカッスル（イングランド）による上位対決は1－1のドローで終了し、揃ってストレートインを逃している。

最終節の試合結果とリーグフェーズの最終順位は以下の通り。

◼︎試合結果

アスレティック・ビルバオ（スペイン） 2－3 スポルティング（ポルトガル）

リヴァプール（イングランド） 6－0 カラバフ（アゼルバイジャン）

バルセロナ（スペイン） 4－1 コペンハーゲン（デンマーク）

モナコ（フランス） 0－0 ユヴェントス（イタリア）

アヤックス（オランダ） 1－2 オリンピアコス（ギリシャ）

パリ・サンジェルマン（フランス） 1－1 ニューカッスル（イングランド）

ドルトムント（ドイツ） 0－2 インテル（イタリア）

ナポリ（イタリア） 2－3 チェルシー（イングランド）

フランクフルト（ドイツ） 0－2 トッテナム・ホットスパー（イングランド）

アトレティコ・マドリード（スペイン） 1－2 ボデ／グリムト（ノルウェー）

レヴァークーゼン（ドイツ） 3－0 ビジャレアル（スペイン）

アーセナル（イングランド） 3－2 カイラト・アルマティ（カザフスタン）

パフォス（キプロス） 4－1 スラヴィア・プラハ（チェコ）

マンチェスター・シティ（イングランド） 2－0 ガラタサライ（トルコ）

クラブ・ブルッヘ（ベルギー） 3－0 マルセイユ（フランス）

ベンフィカ（ポルトガル） 4－2 レアル・マドリード（スペイン）

ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー） 1－0 アタランタ（イタリア）

PSV（オランダ） 1－2 バイエルン（ドイツ）

◼︎最終順位

※カッコ内は（勝ち点／得失点差）

1位 アーセナル（24／＋19）

2位 バイエルン（21／＋14）

3位 リヴァプール（18／＋12）

4位 トッテナム・ホットスパー（17／＋10）

5位 バルセロナ（16／＋8）

6位 チェルシー（16／＋7）

7位 スポルティング（16／＋6）

8位 マンチェスター・シティ（16／＋6）

－決勝トーナメントストレートイン圏内－

9位 レアル・マドリード（15／＋9）

10位 インテル（15／＋8）

11位 パリ・サンジェルマン（14／＋10）

12位 ニューカッスル（14／＋10）

13位 ユヴェントス（13／＋4）

14位 アトレティコ・マドリード（13／＋2）

15位 アタランタ（13／±0）

16位 レヴァークーゼン（12／−1）

17位 ドルトムント（11／＋2）

18位 オリンピアコス（11／−4）

19位 クラブ・ブルッヘ（10／−2）

20位 ガラタサライ（10／−2）

21位 モナコ（10／−6）

22位 カラバフ（10／−8）

23位 ボデ／グリムト（9／−1）

24位 ベンフィカ（9／−2）

－決勝トーナメントプレーオフ進出圏内－

25位 マルセイユ（9／−3）

26位 パフォス（9／−3）

27位 ユニオン・サン・ジロワーズ（9／−9）

28位 PSV（8／±0）

29位 アスレティック・ビルバオ（8／−5）

30位 ナポリ（8／−6）

31位 コペンハーゲン（8／−9）

32位 アヤックス（6／−13）

33位 フランクフルト（4／−11）

34位 スラヴィア・プラハ（3／−14）

35位 ビジャレアル（1／−13）

36位 カイラト・アルマティ（1／−15）

