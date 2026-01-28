@media (min-width: 768px) {

プロ野球において、公式SNSのフォロワー数は「今、どれだけ球団が“見られているか”」を測るひとつの指標になりつつある。試合結果だけでなく、選手の素顔、舞台裏、動画コンテンツなど、球団の発信力そのものがファン層の広がりに直結する時代だ。

本記事では、X（旧Twitter）・Instagram・YouTubeの3媒体における球団公式アカウントを対象に、各媒体の順位に応じてポイントを付与し、その合計点でランキング化した。順位の裏にある「なぜ強いのか」「なぜ伸びているのか」にも注目しながら、“SNS時代の球団人気”を読み解いていく。（フォロワー数は1月28日時点のもの）

集計方法

対象：球団公式アカウントのみ

媒体：X / Instagram / YouTube

総合順位：各媒体で「1位=12点、2位=11点…12位=1点」を付与し、3媒体の合計点で決定

同点の場合：3媒体のフォロワー総数（万人換算）の多い方を上位

第6位：千葉ロッテマリーンズ

[caption id="attachment_247345" align="aligncenter" width="530"] ロッテのマスコット・マーくん（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：145.2万人

X：87.6万人 5位(8点)

Instagram：27.6万人 7位（6点）

YouTube：30万人 7位(6点)

総合：6位（20点）

第6位にランクインしたのは、145.2万人のフォロワー数を集めている千葉ロッテマリーンズだ。

Xでは80万人超のフォロワーを抱え、12球団でも上位に位置する。一方でInstagram、YouTubeは中位クラスにとどまり、「速報性の強さが目立つ球団」という印象が数字にも表れている。

試合中の発信や選手コメント、ユーモアを交えた投稿は根強い支持を集めており、コアファンの結束力は高い。ZOZOマリンスタジアムでの演出やビジュアル面の工夫もあり、写真映えする素材は豊富だ。

Xでは上記の試合関連系、Instagramでは選手のビジュアル、YouTubeでは試合のハイライト、広報のカメラによる選手の日常生活などを公開している。

近年は若手選手の台頭も目立ち、2025年ドラフト会議では大物ルーキー、石垣元気も入団。将来のスター候補として話題を集めることは間違いなく、まだまだ伸びしろを感じさせる。

「固定ファンは多いが、新規層への広がりが今後の課題」、そんな現在地と言えるが、ドラフト効果で数字を伸ばすことが出来るか。

第5位：中日ドラゴンズ

[caption id="attachment_245781" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：148.9万人

X：94.3万人 4位(9点)

Instagram：22.9万人 9位（4点）

YouTube：31.7万人 6位(7点)

総合：6位（20点）

第5位は、愛知県の名古屋を本境地とする中日ドラゴンズ。3大都市の一角をベースとする伝統球団しての地力を見せている。

Xでは100万人に迫るフォロワーを抱え、シーズン中は試合速報、当日情報、オフシーズンにはドラフト新入団選手の情報、所属選手の誕生日などを詳細に伝えている。

一方で、Instagramの数字はやや控えめで、若年層・ライト層へのリーチという点では伸び代を残す構成だ。

それでもYouTubeは30万人超と安定しており、試合ハイライトに加え、新人選手の紹介、チアリーダーの活動などを公開している。

中でも、公式マスコットの「ドアラ」のチャンネルが大きく数字を伸ばしており、再生回数は断トツ。マスコットとしての功績は非常に大きいといえる。

近年は若手選手の露出増加や、チーム再建への期待感が高まりつつあり、「低迷期を抜けつつある球団」という空気感がSNSにも反映されている印象だ。

成績面での浮上とともに、発信のトーンが前向きに変われば、一気に数字が動く可能性もある。静かだが、確実な成長曲線を描き始めている。

第4位：福岡ソフトバンクホークス

[caption id="attachment_247346" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの帽子（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：202.1万人

X：114.7万人 3位(10点)

Instagram：53.8万人 3位（10点）

YouTube：33.6万人 5位(8点)

総合：4位（28点）

第4位に輝いたのは、フォロワー総数200万人台に乗せてきた福岡ソフトバンクホークス。

XとInstagramではそれぞれ50万人以上のフォロワーを抱え、YouTubeも30万人超と、全媒体で高水準を維持しているのが特徴だ。

常勝軍団としてのブランド力は依然として強く、スター選手の存在、話題性のある補強、球場演出など、SNS映えする素材には事欠かない。

X、Instagramではシーズン中は試合関連の情報がメイン。オフには選手の自主トレ、企画動画などの情報、グッズ紹介などのを発信している。

YouTubeでは試合のハイライト、記者会見などに加え、チーム内部の裏側事情にピックアップした動画企画が多くの再生数を稼いでいる。

4軍制を導入する豊富な選手、最新鋭の球団施設などを存分に活かしたマーケティング力もこの数字を叩き出す要因と言えるだろう。

派手な伸びというよりは「高止まり」の状態だが、それだけに安定感は抜群。“強くて当たり前”という前提の中で、どれだけ新鮮な発信ができるかが今後のテーマになりそうだ。

第3位：北海道日本ハムファイターズ

[caption id="attachment_245777" align="aligncenter" width="530"] 北海道日本ハムファイターズ球団ロゴ（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：208.9万人

X：115.2万人 2位(11点)

Instagram：52.2万人 4位（9点）

YouTube：41.5万人 4位(9点)

総合：3位（29点）

第3位に入ったのは、新庄剛志監督の元で多くのファンを楽しませている北海道日本ハムファイターズだ。

Xでは110万人超、Instagram・YouTubeも50万人前後と、3媒体すべてでバランスよく数字を伸ばしている。

特にYouTubeでの存在感は高く、若手選手を前面に押し出した動画企画が好評を博している。

さらに、野球ファンのみならず、日本全国で人気を集めた「キツネダンス」の動画企画を始め、アイドルや大物アーティストを招いた音楽イベントなど、エンタメ性の強い動画が多い点も魅力的だ。

エスコンフィールドHOKKAIDOという“見せる球場”の存在、若手中心のチーム作り、新庄剛志監督の発信力。

これらが相乗効果を生み、「試合以外も追いたくなる球団」としての地位を確立しつつある。

SNS時代との相性という点では、12球団屈指。今後も新規ファンの流入が期待できる、最も勢いのある球団のひとつだ。

第2位：読売ジャイアンツ

[caption id="attachment_245779" align="aligncenter" width="530"] 巨人の球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：224.9万人

X：81.8万人 7位(6点)

Instagram：70万人 2位（11点）

YouTube：73.1万人 1位(12点)

総合：2位（29点）

第2位となったのは、224.9万人のフォロワー数を擁する読売ジャイアンツ。“球界の盟主”として底力を見せた。

YouTubeでは12球団最多の登録者数を誇り、Instagram、Xも高水準。「全国区球団」の底力を数字で示している。

東京ドームを本拠地とし、露出機会の多さ、話題性のある選手層、歴史的ブランド。これらがSNSでも強力な武器となっている。

Xでは試合情報などの王道路線、オフシーズンの自主トレ動画、親会社の特性を活かした番組企画の告知などを投稿。

Instagramでは大物有名人、アーティストとコラボした選手のフォト写真など、“オシャレなビジュアル“を多く投稿しており、それぞれのSNSの特徴を活かした適材適所の運用が光る。

特筆すべきはYouTubeで配信している動画コンテンツの安定感だ。試合映像、選手企画、OBを絡めた発信など、幅広い層に刺さる構成で、長期的にフォロワーを積み上げている。

若年層への浸透という課題はあるものの、「何をしても一定数は見られる」という強さは健在。王者の位置を守り続けている。

第1位：阪神タイガース

[caption id="attachment_247349" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：318.6万人

X：178万人 1位(12点)

Instagram：79.3万人 1位（12点）

YouTube：61.3万人 2位(11点)

総合：1位（35点）

栄えあるフォロワー総数ランキング第1位に輝いたのは、阪神タイガース。3媒体合算で唯一300万人を突破し、他球団を大きく引き離す結果となった。

X、Instagram共にフォロワー数1位と圧倒的な数字を誇り、YouTubeもトップクラス。勝敗に関係なく注目を集める発信力は、12球団でも別格だ。

178万人と12球団では断トツのフォロワー数を持つXでは試合速報・公式戦関連の投稿が多く、他球団とのコンテンツの差はさほど感じられないが、そのシンプルさが改めて阪神ブランドの強さを際立てている。

Instagram、YouTubeでも同様に選手のビジュアル、試合のハイライト、選手の密着動画など王道路線が多く、球団そのものの魅力が数字を押し上げている印象を受ける。

熱量の高いファン層、話題性のある試合展開、選手一人ひとりへの関心の強さ。「阪神SNSが動けばファンも動く」――そんな構図が完全に出来上がっている。

短期的なブームではなく、長年積み上げてきた文化としての強さが、この数字に集約されていると言えるだろう。現時点では、SNS人気において“独走状態”の球団だ。

【了】