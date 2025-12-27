コスモエネルギーホールディングスはこのほど、グループ会社であるコスモ石油の中央研究所(所在地：埼玉県幸手市/茨城県猿島郡五霞町)が地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定されたと発表した。コスモエネルギーグループの事業所が「自然共生サイト」に認定されるのは今回が初となる。

■生物多様性や地域社会との連携に関する取り組みを評価

「自然共生サイト」認定制度は、環境省が推進する「30by30目標」の達成に向け、民間の取り組みによって生物多様性の保全が図られている区域を認定する制度。「30by30目標」は2030年までのネイチャーポジティブ(自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、 反転させること)実現に向け、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際的な目標だ。

同研究所は埼玉県と茨城県の県境に位置し、研究所周辺の西側には中川が流れ、対岸には桜の名所として知られる権現堂桜堤がある自然豊かな場所だ。研究所エリア内には多様な在来種の昆虫類、植物が生息しているほか、キジ、タヌキ、ノウサギも確認されている。

同研究所では地域固有の動植物の維持に努めており、生物多様性や地域社会との連携に関する取り組みとして、以下の活動を実施している。

・多様な丈の長さの草地植生の維持、芝地・植栽エリアの維持、外来種の抑制

・社員による植栽エリアおよびサイト周辺河川敷の清掃



今回の認定は、これまでの取り組みが評価され、「生態系サービス提供の場であって、在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が存する場としての価値」および「希少な動植物種が生息生育している場あるいは生息生育している可能性が高い場としての価値」が認められたものだ。

これら生物多様性の保全活動に加え、同研究所において、カーボンニュートラル社会の実現に向けたコスモエネルギーグループの取り組みとして、太陽光発電設備や電気自動車(EV)関連設備を導入し、エネルギーマネジメントモデルの実証を進めている。

今回の認定を受けてコスモエネルギーグループは、「『私たちは、地球と人間と社会の調和と共生を図り、無限に広がる未来に向けての持続的発展をめざします。』というグループ理念のもと、エネルギーの安定供給と自然環境保全の両立をめざして、持続可能な社会の実現に貢献していきます」とコメントしている。