長年にわたり球界を代表する実績を積み上げ、節目となる記録も達成した大ベテラン投手。近年は成績の波や故障の影響もあり、実績と現在の戦力評価のバランスが問われる立場となっている。

レジェンド投手の現在地

田中将大

読売ジャイアンツの田中将大（写真:産経新聞社）

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／97kg

・生年月日：1988年11月1日（37歳）

・経歴：駒大苫小牧高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目（楽天）

・2025年成績：10試合登板（45回）、3勝4敗、29奪三振、防御率5.00

2025年に史上4人目となる日米通算200勝を達成した田中将大。圧倒的な実績を誇るが、立場は約束されておらず、2026年は勝負のシーズンとなる。

2006年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団すると、高卒1年目から2桁11勝を挙げ、新人王を獲得。

その後も順調なキャリアを歩み、2013年には28試合（212回）を投げ、24勝0敗1セーブ、防御率1.27と伝説級の成績を残し、球団創設初となる日本一に導いた。

2014年からニューヨーク・ヤンキースに移籍し、在籍7年間で78勝を記録するなどMLBの舞台でも活躍。2021年に楽天へ復帰した。

しかし、NPB復帰後はかつてのような数字を残せず。2024年は故障の影響もあってわずか1試合の登板に。同年オフに自由契約となり、読売ジャイアンツに活躍の場を移した。

2025年は10試合に登板し、3勝4敗、防御率5.00の数字。節目の通算200勝こそクリアしたが、完全復活には至らなかった。

2026年シーズンからは楽天時代の同僚・則本昂大と再びチームメイトとなるが、田中にとっては正念場のシーズンとなりそうだ。

