1,400超の企業・団体が活用…「管理職」における重要な基礎知識を効率的に習得できる検定試験とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。1月24日（土）の放送は、東京商工会議所が主催する「ビジネスマネジャー検定試験」を紹介しました。

佐原：ビジネスにおいて、組織の要として多くの重要な役割を担う“管理職”。マネジメントに関するさまざまな情報は溢れていますが、スピード感が求められる実際のビジネスシーンでは、結局これまでの経験をもとに“何となく”判断してしまうことはないでしょうか。そこで今回は、マネジメントに必要な知識を効率的に習得できる「ビジネスマネジャー検定試験」を紹介します。

◆累計受験者数“12万人”突破

ビジネスマネジャー検定試験は、管理職として活躍が期待されるビジネスパーソンに対し、「あらゆる管理職が、共通して身につけておくべき重要な基礎知識」を、効率的に習得できる検定試験です。累計受験者数は12万人を突破（2025年8月時点）。個人での受験の他、これまでにのべ1,400超の企業・団体で、管理職育成や昇進・昇格基準として活用されています。

経営環境が絶え間なく変化するなか、課題ごとにゼロから理論や手法を学び始めるマネジメントでは、対応が遅れて取り残されてしまう可能性があります。マネジメントの成果を出し続けるためには、その土台となる知識や理論の習得が不可欠です。「チームとして成果を出すこと」を管理職のミッションと定義し、必要な知識を大きく3つのカテゴリーに分けて学習します。

1つめはコミュニケーションや人材育成、チームビルディングなどを学ぶ「人と組織のマネジメント」。2つめは、事業管理や課題に応じた戦略の立案などを学ぶ「業務のマネジメント」。そして、最後は災害やコンプライアンス、メンタルヘルス、ハラスメントなど職場におけるリスク管理を学ぶ「リスクのマネジメント」です。試験は年2回あり、試験期間中は土曜・日曜・祝日も受験できるので、多忙な管理職の方でも挑戦しやすいですね。

