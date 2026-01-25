リスクモンスターは1月21日、「大学1、2年生が就職したいと思う企業・業種ランキング」を発表した。調査は2025年8月25日～8月27日、大学1年生および2年生の男女600名を対象にインターネットで行われた。

製造業や日常生活で密接に関わる企業が人気

大学1、2年生が就職したいと思う企業・業種ランキング トップ20

大学1、2年生が就職したいと思う企業・業種ランキングの1位は「任天堂」(回答率4.7%)、次いで2位「国家公務員」(同3.7%)、3位「Google」(同3.5%)となった。以下、「地方公務員」、「Apple」(同3.2%)、「サンリオ」(同3.0%)、「ソニー」(同2.8%)、「味の素」(同2.7%)、「トヨタ自動車」(同2.5%)、「ソニー・ミュージックエンタテインメント」(同2.5%)と続いた。

過去10回の調査のうち、8回で公務員がトップ2を占めていたが、今回の調査では「任天堂」が2回ぶりに1位となったほか、前回8位の「Google」が3位にランクインしたことで、「地方公務員」はトップ3から陥落した。

また、新たにトップ20にランクインした6社を含む16社が前回調査から順位を上げており、人気企業の顔ぶれや順位に変化がみられる結果となった。

業種別にみると、製造業が多数を占める傾向に変わりはないものの、IT・情報サービス業(Google、NTTデータ、楽天グループ)が3社ランクインしている点や、生活に身近な商品・サービスを扱う企業(サンリオ、しまむら、イオンなど)が上位にランクインしている点が特徴だ。日常生活に密接に関わるブランド力が学生の志望に影響していることがうかがえる。

大学1、2年生が就職したいと思う企業・業種ランキング トップ100

文系は幅広い業界、理系は製造業が人気

文理別に集計すると、文系学生ではトップ2の「公務員」以外は、エンターテイメント、出版、食品など、多様な分野が志望先として挙げられている。他方、理系学生では理系学生では、「任天堂」、「三菱ケミカル」、「Apple」、「イオン」、「大塚製薬」、「旭化成」など、専門性を発揮できる製造業が志望先として挙げられ、研究・開発分野への関心の高さがうかがえる。

大学1、2年生が就職したいと思う企業・業種ランキング 文理別ランキング

プライベートや、ワークライフバランスを重視する回答が増加

将来望む就業の形を聞いたところ、最も多かったのは「プライベートを優先させたい」(回答率19.3%)で、「出世して高収入を得たい」(同18.0%)、「ワークライフバランス重視で仕事をしたい」(同17.0%)、「優良企業で安定的に働きたい」(同15.5%)の順となった。前回調査では「出世して高収入を得たい」が最多回答だったが、今回はプライベートや、ワークライフバランスを重視する回答が増加している。さらに属性別で見ると、1年生や男性は「出世・高収入」志向が、2年生や女性は「プライベート優先」志向が強い傾向が見られた。

将来望む就業の形と、就職活動のための準備活動の関係性を集計したところ、「アルバイト」、「資格取得のための勉強」、「授業・ゼミナール履修」に取り組んでいる学生はいずれも2割以上となった一方で、3人に1人は「特に何もしていない」ことが明らかとなった。「プライベートを優先させたい」や「出世して高収入を得たい」と考える学生においても、4割近くは「特に何もしていない」と回答しており、希望に対して行動が伴っていない学生の多い様子が表れている。

将来望む就業の形

希望年収は600万～800万が最多

就職先選定において重視する点を聞いたところ、「給与額」(回答率42.5%)が前回調査に続き最多となり、次いで「勤務地」(同28.2%)、「福利厚生」(同25.5%)が続いた。前回調査から引き続き待遇面を重視する傾向が見られる。男女別に見ると、女性では「残業時間」、「有休の取得しやすさ」、「育児・介護休業制度」などのワークライフバランスに関連する項目の回答率が、男性に比べて高い結果となった。

さらに、「給与額」について、最低限実現したい生涯最高年収を調査したところ、「600～800万円」(回答率19.3%)が最多となり、前回調査と同様だった。一方で、「800万円以上」(合計回答率29.3%)を望む割合が前回(同42.8%)から13.5ポイント低下し、「400万円未満」(同21.3%)が8.5ポイント増加、全体としては希望年収が低下していることが読み取れる。

就職先選定において重視する点

最低限実現したい生涯最高年収

就活生ランキングとの違いは?

2025年5月に実施された「第11回 就職したい企業・業種ランキング(就活生ランキング)」と本調査を比較すると、就活生ランキングでは公務員がトップ2を占めたほか、銀行(三井住友銀行、三菱UFJ銀行)や鉄道業(JR東日本、JR西日本)がランクインした。

これに対し、本調査では、エンターテイメント関連企業(任天堂、サンリオ、ソニー・ミュージックエンタテインメント)や菓子製造業(カルビー、明治)など、生活に身近な企業がランクインしており、志向の違いがみられた。