三井不動産レジデンシャルは12月1日、2025年度東京エコビルダーズアワードで、3部門にわたり計5つの賞を受賞したことを発表した。

表彰式の様子

東京エコビルダーズアワードは、東京都が「建築物環境報告書制度」への参加を促すため、環境性能の高い建築物の普及に意欲的な事業者の取り組みを表彰する制度。優良事例の共有や情報発信を通じて、建築物の脱炭素化を推進することを目的としている。

受賞した賞は、建築物環境報告書制度で定める基準を達成し、建物の脱炭素化に向けた効果的な取組を実施している事業者を表彰する「リーディングカンパニー賞(総合部門)」、建築物環境報告書制度で定める基準を達成している事業者を表彰する「ハイスタンダード賞(断熱・省エネ性能部門/再エネ設備設置量部門)」、建築物環境報告書制度で定める誘導基準を達成している事業者を表彰する「ハイスタンダード＋(プラス)賞(断熱・省エネ性能部門/再エネ設備設置量部門)」。

受賞につながった取り組みとしては、資材積上げ方式による建設時GHG排出量の算出に加え、基本設計時にCO2排出削減計画書の提出を設計会社に義務付け、省CO2・省資源につながる手法の採用を検討する運用を開始したことが挙げられる。

また、自社供給物件の顧客を対象に、日々のCO2排出量・削減量を見える化し、削減量や関連イベントへの参加に応じて特典と交換できるポイントを提供するアプリサービス「くらしのサス活」を展開していることも評価された。